هل اعتنق عمرو دياب المسيحية؟

نشر الفنان المصري عمرو دياب، على حساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورا من الحفل الذي أقامه في جدة بالمملكة العربية السعودية، حيث ظهر مرتديا طوقا يتوسطه رمز الصليب الذي يدل على الديانة المسيحية.

الصور لاقت تفاعلا كبيرا بين المتابعين، الذين تساءلوا عما اذا كان عمرو دياب قد اعتنق الديانة المسيحية، في حين لم يصدر عن عمرو دياب اي تعليق على الموضوع حتى كتابة هذه الاسطر.

الجدير بالذكر أن حفلات عمرو دياب دائما ما تحظى بشعبية كبيرة، حيث يتداول المتابعون مقاطع فيديو تظهر الاجواء المميزة التي يخلقها الفنان المصري على المسرح، خصوصا ان جمهوره ينتظره للتمتع بستايله الشبابي واطلالاته المميزة.