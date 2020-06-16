هل البذخ بالحفلات والأعراس يجلب “السعادة”؟ اختصاصيون يجيبون

مجد جابر

عمان- في ظل أزمة “كورونا” التي يعيشها العالم أجمع حالياً؛ وقف العديد من الأشخاص حائرين أمام تفاصيل ومناسبات وتحضيرات تأجلت لوقت غير مسمى، بانتظار عودة الأمور لمجراها الطبيعي، وتحقيق كل ما تم التخطيط له.

وكانت حفلات الزفاف وعقد القران من أهم تلك التحضيرات التي قرر البعض المضي بها ضمن شروط صحية أو اللجوء الى التأجيل لحين تعود الأمور كما كانت سابقا، وهو ما دفع الكثير من الأشخاص للإقدام على إقامة حفلات زفاف بسيطة وبتكاليف قليلة وبحضور عدد محدد من أفراد العائلة بعيداً عن البذخ والمبالغة في الصرف على حفلة الزفاف كما كان معتادا قبل الأزمة، على اعتبار أن “البهرجة” في الحفلات ليست مقياس السعادة في العلاقة الزوجية على الإطلاق.

اختصاصيون اعتبروا أن الجانب العاطفي في العلاقة والقناعة والتشاركية والرضا هي الأسباب الرئيسية للسعادة في العلاقة الزوجية، مع التركيز على الأسس السليمة التي يجب أن يُبنى عليها هذا الزواج بعيدا عن “المظاهر السطحية” التي تتلاشى سريعا.

ويذهب الاختصاصي الأسري ومدير جمعية العفاف الخيرية مفيد سرحان، الى أن الفرح مطلب أساسي لكل إنسان، والحياة بسعادة تضفي نكهة خاصة يحتاجها الإنسان صغيراً كان أم كبيراً، ومهما كانت ثقافته ومستواه التعليمي وموقعه الاجتماعي.

ويضيف أن البعض يفرح لأشياء بسيطة وهي نفسها ليست ذات قيمة عند أشخاص آخرين، لكن الفرح في كل الأحوال تميل إليه النفس ويظهر على الوجه، وأحياناً يعبر عنه بالحركات أو اللباس أو المظهر أو الكلمة.

ووفق سرحان، هناك فرق بين أن يكون الفرح نابعاً من القلب وبين وهم الفرح المؤقت الذي سرعان ما يتسبب لصاحبه بحزن أو أو ندم.

ويؤشر سرحان على من يقدم على إقامة حفلة للزواج بتكاليف كبيرة، يستدين من أجلها لاصطناع فرح مزعوم يحاكي به آخرين، ما يلبث بعد أشهر أن يكتشف أنه غير قادر على توفير متطلبات أسرة مستقرة، هي في الأصل الهدف الحقيقي الذي يريد الوصول إليه، لتكون النتيجة فشل هذا الزواج وحصول الطلاق والتسبب بمرارة لشخصين وأسرتيهما. وربما يستمر الأثر السلبي لسنوات أو مدى الحياة، بينما غيره ممن أدرك حقيقة الفرح والسعادة أقام حفلة بسيطة من حيث الإمكانيات والمظاهر والشكل لكنها عميقة في أثرها على المستوى البعيد.

وتذهب اختصاصية العلاقات الزوجية ودكتورة الإرشاد النفسي والتربوي سلمى البيروتي، الى أن ما حدث خلال أزمة “كورونا” ضاعف من نسبة الوعي بأن العرس الكبير والمكلف والبهرجة المبالغ بها، قد لا يجلب السعادة كما كان الاعتقاد، والدليل أنه في الكثير من الحالات وبعد مدة قصيرة من الحفل الكبير وتكاليفه العالية تنشب خلافات وتنتهي العلاقة بالانفصال.

ذلك، وفق البيروتي، ما يجعلنا نفكر ونسأل أنفسنا ما هي الأسس التي يبنى عليها هذا الزواج؟ مبينة أن ذلك يجعل كل شخص مقبل على الزواج يفكر هل هو فقط مهتم بالأمور الشكلية، أم بعمق العلاقة، لذلك لابد من أخذ الوقت الكافي في العلاقات للسماع من كلا الطرفين وأن يتمكن كل طرف بأن يتعرف على الآخر وفهمه جيدا بعيداً عن سطحية الأمور.

طريقة التفكير والأسلوب وطريقة التعامل والحاجات والمخاوف هي الأمور التي يجب أن يلتفت لها أي طرفين مقبلين على الزواج، كذلك استثمار الوقت بأن يدخل كل واحد منهما الى عالم الآخر، وتقبله مع الحرص على تلبية مشاعر كل طرف للآخر.

كل تلك الأمور بحاجة الى وعي وشفافية وثقة، لتكون العلاقة مبنية على أساس متين من الثقة والمعرفة والمتانة في العلاقة، مبينة أن البعد المادي ليس أساسيا بالعلاقة بالرغم من أهميته وضرورته، فالأساس هو البعد العاطفي والمعرفة العميقة والتبادلية بين الشريك.

الاختصاصي الاجتماعي مفيد سرحان، يذهب إلى أن السعادة إرادة تنبع من داخل الإنسان ليس لها علاقة بالمظاهر الخادعة وتقليد الآخرين، فالفرح الحقيقي لا يقلد، والسعادة يمكن أن تكون في كل الظروف والأوقات، وليس من الصواب انتظار ظرف مثالي للفرح، فقد وجدنا من يتمم زواجه خلال الحظر من دون بهرجة أو مظاهر أو حشود، لكنه يشعر بالبهجة ويفرح معه آخرون بدون حضور أو مشاركة.

والفرح هنا جاء بعد أن أدرك صاحبه هدفه، وهو إضافة إلى ذلك أصبح قدوة حسنة لغيره وتقدم في المجتمع وخطوة إلى الأمام في التغير الاجتماعي الإيجابي، فالفرح يمكن أن يتم في كل الظروف. وهناك من يعتقد أن المال يجلب السعادة وهو مفهوم خاطئ فالمال يمكن أن يجلب الرفاهية، لكنه لا يحقق السعادة وحده. ويضيف أن الفرح والسعادة ليسا بامتلاك الأشياء الثمينة، فالبعض قد يفرح بأشياء بسيطة ليس لها قيمة عند الآخرين.

ويلفت سرحان إلى أن القناعة من أهم أسباب البهجة، لذلك ليس غريباً أن تجد فقيراً لديه سعادة كبيرة ليس من الصعب ملاحظتها من الآخرين، وهذا لا يعني أن الإنسان يجب أن يتخلى عن كل شيء بل أن يسعى دائماً للأفضل مع القناعة بما كتب الله له..

والفرح أثره ليس فقط على الشخص ذاته بل ينتقل إلى من حوله فكما يقال إن الفرح “معدٍ” للآخرين، لذلك فإشاعة روح التفاؤل مسؤولية الجميع، خصوصاً في الظروف الصعبة لأنها ترفع من المعنويات، وبطريقة التفكير والتعامل مع الأمور ومع الآخرين، وقدرة التيسير على النفس والآخرين والمشاركة في إحداث وقيادة التغير الاجتماعي.