هل التقى الصفدي بوزير الخارجية الإسرائيلي في عمّان؟

القدس المحتلة- قالت صحيفة “إسرائيل اليوم”، الثلاثاء، إن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي التقى بشكل غير معلن وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي في الأردن.

ولم تحدد الصحيفة موعد اللقاء.

ولكن، سبق للوزيرين أن التقيا في الأردن، أوائل شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وقالت الصحيفة الإسرائيلية “تناول أشكنازي والصفدي، القضايا الاستراتيجية الإقليمية، وتعزيز التعاون الاقتصادي”.

وأضافت “منذ توليه منصب وزير الخارجية، يعمل أشكنازي على تخفيف التوترات بين إسرائيل والأردن”.

وكان الأردن قد وجّه على مدى السنوات الأخيرة انتقادات حادة للسياسة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين، وبخاصة الممارسات الإسرائيلية في القدس الشرقية والمسجد الأقصى.

وليس من الواضح إذا ما كان الاجتماع قد عُقد قبل أو بعد لقاء “مجموعة ميونيخ” في العاصمة المصرية القاهرة، أمس الإثنين، والذي بحث سبل استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية.

وتضم “مجموعة ميونيخ” وزراء خارجية الأردن ومصر وفرنسا وألمانيا.-(الأناضول)