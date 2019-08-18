هل الرجيم يؤثر على الرضاعة؟ الطب يجيب

كولن- حذر المركز الاتحادي للتوعية الصحية من إتباع حِمية غذائية خلال فترة الرضاعة الطبيعية؛ نظرا لأن الحِمية قد تتسبب في تعرض المرأة لسوء التغذية بسبب نقص العناصر الغذائية الهامة، ما يؤثر بالسلب على صحة الأم وطفلها على حد سواء.

وأوضح المركز الألماني أن جسم المرأة يحتاج خلال فترة الرضاعة الطبيعية إلى سعرات حرارية تتراوح بين 2000 و2500 سعر حراري، مؤكدا على ضرورة أن يتسم النظام الغذائي بالتوازن والتنوع لإمداد الجسم بالفيتامينات والمعادن الهامة.

ولهذا الغرض ينبغي أن يشتمل النظام الغذائي خلال فترة الرضاعة الطبيعية على الخضروات والفواكه ومنتجات الألبان ومنتجات الحبوب الكاملة واللحوم قليلة الدسم والأسماك البحرية الغنية بالدهون كالسلمون والسردين والرنجة والماكريل.

وبشكل عام لا يجوز حذف أية أطعمة من النظام الغذائي من دون استشارة الطبيب أو أخصائي التغذية.-(د ب ا)