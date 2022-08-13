هل الطعام قبل عملية التخدير يحدث مضاعفات للمريض؟

تتطلب بعض العمليات الخضوع للتخدير العام، فيعد التخدير العام أكثر من مجرد حالة من النوم، على الرغم من أن شعوره سيبدو لك مثل النوم، لكن الدماغ المُخدَّر لا يستجيب لإشارات الألم أو انعكاساته.

لذلك يجب على المريض اتباع بعض الارشادات التي تحمي المريض من أي مضاعفات أخرى بعد العملية، وينطبق كذلك الأمر على مرافقين المريض.

ويتحدث الدكتور أحمد اللوباني أخصائي تخدير وعناية حثيثة عن نصائح حول التخدير الكامل ما قبل العملية وما بعدها ومضاعفاته.

ويعرض البرنامج عدة حلقات كل أسبوع من إعداد الزمليتين إسلام البدارنة وسارة زايد وتصوير ساهر قدارة وإخراج مراد ميرزا، لتلخص أبرز المواضيع وأسئلة المرضى للطبيب.