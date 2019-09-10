هل العلاج السلوكي فعال؟

ليما علي عبد

عمان- يعرف مصطلح العلاج السلوكي بأنه مصطلح واسع تندرج تحته العديد من الأساليب العلاجية للمرض النفسي. يستهدف العلاج السلوكي التعريف بالسلوكات المؤذية وغير الصحية وتغييرها. فهو يعمل تحت المبدأ المشير إلى أن جميع السلوكات مكتسبة وأن السلوكات غير الصحية بالإمكان تغييرها. وعادة ما يركز هذا العلاج على المشاكل الحالية لدى المصاب وكيفية حلها وعلاجها، وهذا بحسب موقع “www.healthline.com”.

أنواع العلاج السلوكي

ينقسم العلاج السلوكي إلى أنواع عدة من ضمنها ما يلي: