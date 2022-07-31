هل الفجوة التكنولوجية بين الآباء والأبناء تزيد المخاوف؟

ديمة محبوبة

عمان- أحيانا، يحتار الآباء في الطريقة السليمة للتعامل مع الأبناء عند استخدام التكنولوجيا والدخول الى التطبيقات الالكترونية والعوالم التي قد تؤثر سلبا عليهم، خصوصا مع سرعة الأطفال بالتعلم على هذه البرامج، وهو ما يفتقده الأهل بكثير من الأحيان. لذلك تكون كلمة “لا” هي الدارجة على مسامعهم عندما يتعلق الموضوع بجلوس الطفل على ألعاب الفيديو أو عند استخدامه السوشال ميديا أو أي وسيلة تكنولوجية أخرى.

كلمة “لا”، برأي تربويين، تأتي من باب خوف الأهالي وحرصهم على أطفالهم، خصوصا مع قصص الاستغلال التي تحدث على مواقع الإنترنت، وما يمكن أن يتعرض له الطفل من إعلانات قد تكون إباحية أو غير مناسبة اجتماعيا وأخلاقيا.

في الآونة الأخيرة، أصبح الصغار لديهم القدرة على التعامل مع مواقع السوشال ميديا والانترنت أكثر من قدرة الأهالي، فالفجوة كبيرة، وهنا يقع الخوف من عدم معرفة ما يحدث في هذا العالم مع الطفل أو حتى كيفية حمايته منه.

تبين حنين سعيد أن قلقها يزداد في كل مرة تجد صعوبة بالتعامل مع السوشال ميديا أو أحد التطبيقات، وتجد أن الحل يكون عند ابنها الذي يبلغ من العمر 10 أعوام، رغم أنه لا يقضي ساعات طويلة خلف الشاشات.

وتؤكد أن قلقها مبرر، فاليوم هو يجد حلولا لمشاكلها رغم صغر سنه، فهذا الاندماج مع هذا العالم الكبير من دون تعليم مسبق وكأنه جاء بالفطرة وولد مع هذا الجيل، يجعل الفجوة التي بينهما أكبر.

مخاوفها تزداد من أن يتعرض ابنها لأي حالة من حالات الاستغلال التي يسمع عنها كثيرا في الآونة الأخيرة، أو حتى تعرضه لمحتوى غير مناسب أخلاقيا.

اختصاصي علم الاجتماع د.حسين خزاعي، يؤكد أن الجيل الحالي نشأ في عصر التكنولوجيا مع تسارع وتطور يحدث ساعة بساعة، لذلك يكون لدى الصغار إلمام كبير بهذا العالم، ما يزيد من الفجوة بين الطرفين.

ويلفت إلى أن خوف الأهالي من الدور الذي تلعبه التكنولوجيا في حياتهم، يزداد، وما إذا كان الوصول الفوري إلى المعلومات يحمل ضررا على الأطفال، فالعائلات تعيش صراعا في ذلك.

المرشدة التربوية رائدة الكيلاني، تؤكد وجود فجوة رقمية بين الآباء وأطفالهم، ما يزيد من القلق مما يقدمه هذا العالم المنفتح على كل شيء وتأثيره على رغبة الأطفال بالشعور بالاستقلال في كل شيء.

وعلى حد تعبيرها، فإن الآباء يفتقدون أوقاتا نوعية عند الجلوس مع أطفالهم لكثرة أعباء الحياة ومشاغلها ومتاعبها، بالتالي تكون التكنولوجيا ملاذا لهم، مبينة ضرورة تنظيم وقت الأطفال بالجلوس واستخدام المنصات والتطبيقات الالكترونية.

السؤال المتكرر للأهالي، وفق الكيلاني؛ متى نسمح لأبنائنا باستخدام الشبكات الاجتماعية وكم المدة، وكيف نحميهم من الاستغلال العاطفي أو الجسدي أو حتى التنمر؟، خصوصا مع سماع حوادث مشابهة لذلك، ما يجعل الخوف أكبر على أبناء يعيشون داخل هذه العوالم بعواطفهم وعقولهم.

وتؤكد الكيلاني أن قدرة الأطفال عالية في التعامل مع التكنولوجيا، من إرسال الرسائل إلى ممارسة ألعاب الفيديو والدخول إلى معظم التطبيقات، تجعل من الصعب أحيانا على الآباء القيام بالتوجيه اللازم، لا سيما وأن معرفة الأبناء بالتكنولوجيا تفوق الآباء أحيانا، ليكمن دورهم في تنظيم الوقت الذي يستخدم فيه الطفل هذه التطبيقات.

وتؤكد أن السوشال ميديا جعلت الطفل نوعا ما مستقلا عن والديه في التواصل مع الأصدقاء وقت ما يريد والمدة التي يريدها.

الكيلاني تقول “لا ضير من كلمة لا” عندما يشعر الأهالي أنهم فاقدون للسيطرة على أطفالهم من هذه التكنولوجيا، والأسلم هي نقطة اتفاق على موعد وأوقات وأبواب حوار تفتح بين الطرفين للحديث عن العالم الخاص بالطفل كالحديث عن طبيعة اللعبة وأضرارها وفوائدها، وما المدة المسموحة للحديث مع الأصدقاء أو حتى استخدام الهواتف، فالأهل يجب أن يكونوا قدوة كأن يبعدوا هواتفهم مدة ساعة كاملة مثلا وأن تكون محددة للعائلة هذه الساعة.