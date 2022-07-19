هل الموت نتيجة جرعة تخدير زائدة حقيقة أم إشاعة؟

تحتاج العديد من العمليات الجراحية الكبرى والمعقدة والمتوسطة للتخدير، وعادةً ما يلجأ الأطباء لأجراء التخدير النصفي في بعض الحالات.

ويتحدث الدكتور أحمد اللوباني أخصائي تخدير وعناية حثيثة عن ابرز المعضلات والتحديات التي تواجه الأطباء و المرضى قبل عملية التخدير وبعدها

عملية التخدير هي حساسة نوعاً ما، لذا يجب الحذر من قبل المريض باتباع نصائح الطبيب قبل اجراء العملية الجراحية حتى لا تصيبه اي مضاعفات.

ويعد التخدير العام أكثر من مجرد حالة من النوم، على الرغم من أن شعوره سيبدو لك مثل النوم، لكن الدماغ المُخدَّر لا يستجيب لإشارات الألم أو انعكاساته.

ويتحدث برنامج “الغد دكتورز” حول أهم النصائح والأسباب التي قد تعيق عملية التخدير أو تتسبب بمضاعفات خطيرة له.

ويعرض البرنامج عدة حلقات كل أسبوع من إعداد الزمليتين إسلام البدارنة وسارة زايد وتصوير ساهر قدارة وإخراج مراد ميرزا، لتلخص أبرز المواضيع وأسئلة المرضى للطبيب.