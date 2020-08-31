هل الوضع الوبائي مُطمئن في عمان؟.. تصريحان متضاربان

حمزة دعنا

عمان- مع تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا في عمان، منذ مطلع الشهر الجاري، تطغى على السطح تساؤلات المواطنين بشأن حقيقة الوضع الوبائي في العاصمة، وهل دخل في مرحلة حرجة، وما يثير تساؤلات أكثر هو تناقض تصريحات المسؤولين عن هذا الملف.

وفي هذا الصدد، قال الناطق باسم اللجنة الوطنية للأوبئة نذير عبيدات، إن الوضع الوبائي في عمان غير مطمئن نظرا لوجود بؤر عديدة واستمرار في ارتفاع أعداد المصابين والمخالطين وصعوبة حصرهم.

ولفت عبيدات في حديثه لـ”الغد”، أن أعداد المخالطين الكبيرة في أمكنة جغرافية متنوعة يصعب على فرق التقصي متابعتهم، مما يدعو بنظره إلى القلق.

وأكد عبيدات أن اللجنة تنتظر أعداد المصابين خلال الأسبوعين القادمين لتحديد صورة الوضع الوبائي بشكل أكثر دقة.

إلى ذلك، قال مسؤول ملف كورونا في وزراة الصحة عدنان اسحق إن ما يتم تداوله بأن الوضع في عمان غير مطمئن غير دقيق؛ لافتا إلى أن الوضع مستقر وأعداد الاصابات إلى 100 يومياً يعتبر مطمئنا مقارنة مع الدول الأخرى.

وأكد اسحق لـ”الغد”، أن جميع الإصابات معروفة المصدر ويمكن حصرها في مناطق جغرافية وتحديد مخالطيهم.