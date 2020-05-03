هل انتهى الوباء في ظل الصفر الاحصائي لفيروس كورونا؟

الاستاذ الدكتور معتصم سعيدان*

منذ تاريخ 21/4/2020 و جميع حالات عدوى فيروس كوفيد-19 في الأردن هي لسائقين قادمين من الخارج وتم رصد حالاتهم على الحدود الأردنية، وبالتالي تم ايقاف اي احتمالية لأن تشكل هذه الحالات اي سلاسل عدوى داخلية.

وغير ذلك، فقد تم رصد حالتي عدوى بالفيروس داخلية في تاريخ 24/4/2020 لمخالطين لأبيهم السائق والذي تبين ان العينات تم أخذها قبل تاريخ 21/4/2020، وايضا تم رصد حالة عدوى لطفلة -خمس سنوات- في تاريخ 26/4/2020 والتي خالطت والدتها في غرفة العزل بالمستشفى وبالتالي تعتبر هذه الحالة معروفة المصدر ومحدودة التأثير ضمن غرفة العزل في المستشفى. وعليه فإن هذه الحالات لا يمكن اعتمادها احصائيا كمصدر مؤثر بانتشار الفيروس او كناقل للعدوى لغيرهم ممن يحيطون بهم.

ويظهر النمط الاحصائي لنموذج المحاكاة أن معامل عدوى الفيروس (1˂R0) قد أصبح أقل من واحد حيث انه انقضى أكثر من عشرة أيام دون ان تتزايد أعداد العدوى داخليا او تتكرر كحالة او حتى حالتين باليوم، وهذا بدوره يؤكد ان معامل العدوى قد انتهى تأثيره فعليا، وبالتالي علميا ونمطيا لن تتشكل اي سلسلة عدوى مجددا الا في حال تم نقل العدوى داخليا من الخارج عن طريق السائقين مثلا أو المسافرين الذين سيتم استقبالهم بعد ايام في الاردن وحجرهم صحيا بعد ذلك.

وعليه، فإن النمط الاحصائي يبين أن حالات العدوى قد تكررت كصفر احصائي حسب نماذج انتشار الفيروس لمدة عشرة أيام على التوالي. و يبنى على ذلك استنتاج بأن احتمالية ظهور حالات عدوى داخلية ومن مصدر داخلي لا تزيد عن 10%.

كما ويجدر الذكر أن المؤشرات الاحصائية يمكن استغلالها كنظام انذار مبكر في اليوم الخامس واليوم التاسع بدلا من الانتظار اربعة عشرة يوما طبية حسب مدة حضانة المريض للفيروس. واذا ما تتبعنا الحالات المرصودة لوجدنا ان في كلا اليومين الخامس والتاسع من تاريخ 21/4/2020 جاءت الحالات صفرا، علما بأن الفيروس ما زال يأخذ نمطا متذبذبا في جميع دول العالم ولم تتمكن دولة في العالم حتى الان من انتهاج نفس النمط الاردني في السيطرة على انتشار الفيروس. والمراقب لنمط انتشار الفيروس في دول العالم سيلاحظ بأنه لم يثبت صفر حالات عدوى في أي دولة في العالم لمدة اكثر من يوم او يومين كنيوزلندا او فنزويلا حاليا، وهذا يثبت ان مؤشر الخمس الايام على التوالي كصفر احصائي للحالات يمكن ان يكون أول مؤشر لانتهاء جميع سلاسل العدوى الداخلية في اي بلد، ثم يليه مؤشر اليوم التاسع، وبعد ذلك يأتي اليوم الرابع عشر كمؤشر طبي.

*باحث في احصائيات انتشار فيروس كوفيد -١٩

الجامعة الاردنية