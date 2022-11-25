هل بالفعل ودع المنتخب القطري كأس العالم؟

تقلصت حظوظ المنتخب القطري في التأهل للدور الثاني من كأس العالم 2022 بقطر، وعبور دور المجموعات في مشاركتها الأولى على أرضها.

وتلقت قطر خسارة ثانية أمام منتخب السنغال بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، لحساب المجموعة الأولى بعدما كانت قد خسرت المباراة الافتتاحية أمام الإكوادور بهدفين مقابل لا شيء.

وأصبحت قطر في طريقها للخروج من دور المجموعات من كأس العالم، وذلك لتكون ثاني منظم يودع من دور المجموعات بعد جنوب أفريقيا 2010.

وتحتاج قطر لمعجزة من أجل العبور للدور الثاني، تتمثل في أولًا هزيمة هولندا في وقتٍ لاحقٍ اليوم أمام الإكوادور.

بعد ذلك ستنتظر قطر أن تفوز على هولندا في الجولة المقبلة بفارق كبير من الأهداف، مع هزيمة السنغال أمام الإكوادور.

وقتها ستتساوى هولندا والسنغال وقطر برصيد 3 نقاط، ويتم اللجوء لفارق الأهداف، ويصعد المنتخب، الذي له محصلة أهداف أكثر، ثم من سجل أهدافًا أكثر، ثم اللجوء للمواجهة المباشرة بين المنتخبين المتساويين.

ولن يتم اللجوء للعب النظيف في هذه الحالة، لوجود حتمية انتصار منتخب على الآخر في هذه الحالة.