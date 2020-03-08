هل تؤثر إقالة بريزات على تصنيف “حقوق الانسان” دوليا؟

هديل غبّون

عمّان- رجحت مصادر مطلعة لـ”الغد” أن ينسب مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، بقرار إقالة المفوض العام للمركز موسى بريزات إلى رئاسة الوزراء، لإنفاذ قرار التصويت الذي استند إلى المادة 16/أ من قانون المركز، في وقت جدد فيه بريزات رفضه للإقالة محتفظا بـ”حقه بالجوء إلى القضاء”.

ووسط تكتم لافت من مجلس الأمناء حيال التعليق على الموضوع، أكد بريزات في بيان مطول صدر عنه، رفضه “تقديم الاستقالة من منصبه وأنها غير واردة على الاطلاق”، مشيرا الى أن تمسكه بالموقع لا ينطلق من مصلحة شخصية بل “حماية لاستقلالية المركز ومنصب المفوض الذي أناط به تنفيذ منظومة حقوق الانسان” في البلاد.

ورأى بريزات أن حصانة منصب المفوض العام مما أسماه “أي تدخل خارجي أو قرارات تعسفية غير قضائية ترتبط بحصول المركز على التصنيف (أ) ضمن معايير التصنيف الدولية التي تعتمدها هيئة الاعتماد الدولي لمؤسسات حقوق الانسان ومقرها جنيف”، معتبرا أن مصداقية هذه التقارير “قد تمس بشكل جوهري في حال المساس بمنصب المفوض”، ومشددا على أن اللجوء إلى هذا الاجراء “يعد تعسفيا بدون إجراءات ومسوغات واضحة”.

وكان نحو 30 من موظفي الأمانة العامة للمركز الوطني لحقوق الانسان الذين يرتبطون قانونيا بالمفوض، تقدموا بعريضة إلى رئيس مجلس الأمناء الخميس الماضي، اطلعت “الغد” على نسخة منها، طالبوا فيها بـ”وقف مناقشة المقترح، لتعزيز استقلالية المركز” بحسب الموقعين.

وقال أحد الموقعين على العريضة لـ “الغد”، إن المركز “شهد تقدما كبيرا في عهد المفوض الحالي، وإنهاء عمله قبل انتهاء مدة دورته من شأنه أن يضر بسير العمل داخل المركز”.

وفي المقابل، جددت مصادر قانونية متطابقة التأكيد على أن قرار تصويت مجلس الأمناء بواقع 18 من أصل 21 عضوا، أصبح قانونيا استنادا إلى المادة 16/أ من قانون المركز، والتي “لم تتضمن نصا يوجب إرفاق قرار الإقالة بالأسباب، بل تعتبر صلاحية مطلقة بيد مجلس الأمناء”، إذ تنص الماد 16/أ على أنه “يعين المفوض العام بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد على أن يقترن القرار بالإرادة الملكية السامية وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها”.

ونوهت المصادر إلى أن الفقرة (ب) من المادة ذاتها، تؤكد أحقية المجلس المطلقة بالإقالة، باعتبار أن المفوض العام “مسؤول” أمام مجلس الأمناء، حيث نصت على أنه يكون “المفوض العام مسؤولا امام المجلس عن القيام بمهامه ويساعده عدد من المفوضين المتفرغين يعينهم المجلس بتنسيب من الرئيس، ويجوز للمفوض العام تفويض بعض صلاحياته لأي منهم حسب مقتضى الحال”.

وفي توضيح للمصادر ذاتها لـ “الغد” حول حقيقية تأثر تصنيف المركز دوليا في حال إقالة المفوض قبل انتهاء ولايته، بينت أن “هذا المعيار لا يعد من المعايير المدرجة في مبادئ باريس التي تعتمدها هيئة الاعتماد الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان في جنيف ICC، وأن المعايير تتعلق باستقلالية المركز عن الجهات الحكومية وعدم وجود تدخلات في تعيينات اعضاء مجلس الأمناء، والتزام المركز بإصدار تقاريره الدورية الحقوقية دون معيقات أو تدخلات رسمية”.

وبينت هذه المصادر أن لجنة الاعتماد تنظر إلى معايير الحوكمة بالعموم، دون اعتبار لنصوص التشريعات التفصيلية الداخلية التي تحدد هياكل هذه المؤسسات وتحكم عملها الداخلي، إذ تعتمد آلية التقييم على المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس)، الصادرة عن قرار لجنة حقوق الإنسان 48/134 المؤرخ في 20 كانون الاول (ديسمبر) 1993.

الى ذلك قال المدير العام التنفيذي للهيئة المستقلة لحقوق الانسان في فلسطين، عمار الدويك، في تصريحات خاصة لـ “الغد” أمس، إن اعتماد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان يجدد كل 5 سنوات، “ما لم يحدث خرق كبير أو تغيير جوهري يفقد المؤسسة استقلالها حيث يمكن في هذه الحالة النظر في الاعتماد قبل خمس سنوات”.

وأشار الدويك، إلى أن الاعتماد “يتم بتوصية من لجنة الاعتماد التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان وأن اللجنة تنظر في مدى التزام المؤسسات الوطنية بمبادئ باريس”، مبينا في معرض حديثه عن المعايير عموما، “أنها ترتبط ارتباطا وثيقا بالاستقلالية والحيادية والفاعلية ووجود إطار قانوني ناظم للمؤسسة، مع حوكمة واضحة تضمن استقلالية القرار، وكذلك توفير الموارد المالية الكافية لها من قبل الدولة، والسماح لها بالعمل بدون مضايقات”.

وأشار الى أن لجنة الاعتماد الدولية، تنظر إلى معيار “الحوكمة” بشكل أساسي في عمل المؤسسة الوطنية، عبر وجود الهياكل الاساسية المناسبة لسير أنشطتها، بما في ذلك مجلس الأمناء ومدة عملهم وتمثيلهم للقوى المجتمعية، وتمتعهم بمدة زمنية آمنة “Secured Tenure” للعمل.

وتتنوع آلية اختيار ممثلي مجالس المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان في بلدان العالم، وفقا للتشريعات المحلية، حيث تضع بعض مؤسسات حقوق الانسان معايير واضحة لاختيار أعضاء مجالس الأمناء، أو ما يسمى بمجلس المفوضين، كما في المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق على سبيل المثال، فيما لم توضع معايير واضحة لاختيار أعضاء مجلس الأمناء للمركز الوطني في الاردن، كما لم تحدد عدد دورات المجلس والمفوض العام في نص القانون.

وحصل المركز الوطني لحقوق الانسان على التصيف (أ) منذ تولي رئيس الوزراء السابق أحمد عبيدات رئاسة مجلس أمناء المركز، فيما طلبت لجنة الاعتماد الدولية من المركز تصويب أوضاعه لاحقا عند إعادة التقييم قبل تعيين المفوض بريزات العام 2012 للحفاظ على التصنيف ذاته وهو ما تم بالفعل آنذاك واحتفظ المركز بتصنيف (أ).

وخضع المركز بحسب ما علمت “الغد”، لـ 4 تقييمات من اللجنة المعنية، ومن المقرر إجراء التقييم المقبل الذي يجرى كل 5 سنوات العام المقبل، فيما كان يشغل بريزات موقعا أيضا في عضوية مجلس الأمناء قبل تعيين المجلس الحالي.

وتنتقد مصادر قانونية تمسك المفوض العام بمنصبه وإنْ كان قبل انتهاء ولايته نهاية العام الجاري، حيث يعتبر مبدأ تداول السلطة من أحد أهم مبادئ باريس، في الوقت الذي تعتبر هذه الدورة الثالثة للمفوض بريزات وهي المدة الأطول بين المفوضين العامين للمركز منذ تأسيسه.

إذ تنص الفقرة 3 من بند التشكيل وضمانات الاستقلال والتعددية في مبادئ باريس، على أنه “من أجل كفالة استقرار ولاية أعضاء المؤسسة الوطنية، التي لن تكون مؤسسة مستقلة حقا بغيره، ينبغي أن يكون تعيينهم بقرار رسمي يحدد المدة المعينة لولايتهم. وتكون الولاية قابلة للتجديد، شريطة كفالة استمرار التعددية في عضوية المؤسسة”.

وكانت صدرت إرادة ملكية بصدور تشكيلة جديدة لأعضاء مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الانسان الحالي، في 6 آب (اغسطس) العام الماضي برئاسة الدكتور رحيل الغرايبة خلفا للدكتور محمد عدنان البخيت.

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