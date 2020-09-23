هل تبحث عن فرصة عمل؟.. مدير شركة تسلا يبحث عن موظفين

الغد- ذكر موقع إنتريستنغ إنجنيرنغ (Interesting Engineering) أن المدير التنفيذي لشركتي نيورالينك (Neuralink) وتسلا (Tesla) إيلون ماسك كان يبحث عن مهندسين لشركة نيورالينك، وقد استعان بمنصة تويتر.

وغرد ماسك قائلا “إذا كنت قد نجحت في حل المشكلات الصعبة مع الهواتف أو الأجهزة القابلة للارتداء (ومعالجة الإشارات، والشحن الاستقرائي، وتنظيم الطاقة، وما إلى ذلك)، فيرجى مراسلتنا على: engineering@neuralink.com”.

ورغم أن شركة نيورالينك ذات مشروع مثير للأعجاب، وماسك يعد أحد أفضل الرؤساء التنفيذيين من قبل موظفيه في عام 2018، فإن الإعلان المنشور في يوليو/تموز الماضي لم يستقطب كثيرا من الباحثين عن التوظيف، وهو ما دفع ماسك للجوء مرة أخرى إلى تويتر ليطلب من المتقدمين المحتملين مراسلته مباشرة.

وقال ماسك في تغريدة جديدة “إذا شعرت بأن نيورالينك قد أغفلت سيرتك الذاتية أو رفضت تقديم عرض لك، يرجى إبلاغي في التعليقات أدناه”.

وغيّر ماسك معايير القبول لمقدمي الطلبات في تغريدة أخرى قائلا “إن وجود سجل سابق لإنجاز استثنائي في الهندسة مطلوب، لكننا لا نحتاج لخبرة سابقة في العمل على الدماغ أو فسيولوجيا الإنسان. سنقوم بتعليمك ما هو معروف عن الدماغ، وهو ليس كثيرا لأكون صريحا”.

ويتساءل موقع إنتريستنغ إنجنيرنغ عما حدث؛ فهل تمتلك نيورالينك معايير توظيف عالية جدًّا؟ وهل من المحتمل أن يتجاهلوا المتقدمين الجيدين لأنهم لم يستوفوا جميع المتطلبات؟

هناك شيء واحد مؤكد، إذا كنت مهندسا ولديك شغف لإحداث فرق، فقد تكون هذه فرصتك للقيام بذلك. وكانت شركة نيورالينك محاطة بالسرية حتى كشفت أخيرا عن خططها في أغسطس/آب الماضي.

وتخطط الشركة لاستخدام واجهة الدماغ والحاسوب لتوسيع القدرات البشرية؛ لمنح البشر بعض القوى العظمى. ومن بعض الأشياء التي قد تفعلها التكنولوجيا الجديدة إعطاء الناس رؤية خارقة، أو حتى تنزيل ما في أدمغتهم على جهاز حاسوب. (الجزيرة)