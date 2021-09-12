هل تبرع البحر الأحمر بالمياه لـ”الميت”؟؟.. تعليقات بحيرة غور حديثة بين الجد والهزل

دانة الشلول



عمان – بين الجد والهزل.. وبشىء من الاستغراب والاندهاش، تفاعل ناشطو التواصل الاجتماعي مع الاخبار التي كشفت عن ظهور بحيرة “حمراء” قرب البحر الميت.

فيما بحث البعض عن تفسيرات علمية، للون مياه البحيرة التي ظهرت في الأغوار الجنوبية، وتحديدا في غور حديثة، وجد آخرون بالخبر فرصة للتندر وإطلاق النكات.

تداولت وسائل الإعلام و الناشطون صورا ومقاطع للبحيرة على منصات التواصل الاجتماعي وتفاعلوا معها.

تباين التفاعل بين الناشطين؛ من استغراب وذهول جراء هذا التغيير المفاجئ في لون المياه، في حين تناول البعض الآخر الأمر بروح الدعابة والتعليقات الفكاهية.

في حين تناول بعض الناشطين هذه القضية بشكل جدي وبحث عن تفسيرات علمية لهذا التغيرالمفاجئ في لون مياه البركة.

أوضح نقيب الجيولوجيين الأردنيين، ورئيـس اتحاد الجيولوجيين العرب، صخر النسور لـ”الغد” عن 3 تفسيرات لحدوث هذه الظاهرة.

وبحسب النسور فإن التفسير الأول لهذا التغيير قد يعود إلى احتمالية وجود نوع من أنواع البكتيريا تتفاعل مع الاملاح لتكون بكتيريا وطحالب.

وهي معزولة عن البحر الميت ذاته، لتكون مجموعة من الكائنات الحية وتغير لونها نتيجة أشعة الشمس.

أما التفسير الثاني: هو وجود مياه جوفية ونتيجة هبوط البحر الميت جركت هذه المياه، فأدت لتحريك المياه الراكدة وظهور “أكاسيد الحديد”.

وأضاف النسور لـ”الغد”: أن التفسير الثالث يتمحور حول وجود مياه متجمعة في وقت سابق، وتم إضافة مواد معينة بفعل بشري لتغيير لون المياه حتى تبدو باللون الأحمر.

ومن جهة اخر، قال الناطق الإعلامي باسم وزارة المياه عمر سلامة إن الوزارة قامت فوراً بأخذ عينات من البحيرة لفحصها ومعرفة سبب تغير لون المياه.

وبين سلامة أن هذه المياه قليلة ولن تؤثر على مياه البحر الميت، كما أن هذه البحيرة معزولة عن مياه البحر الميت.

تبين أن هذا التغير في لون المياه هو أمر طبيعي وله تفسير علمي ويحدث جراء أسباب وعوامل مختلفة.

وعلق مغرد على تويتر “بالنسبة للمتفاجئين من موضوع المياه الحمراء قرب #البحر_الميت هذه الصور من تصويري قبل ٤ سنوات تقريبا.”





بالنسبة للمتفاجئين من موضوع المياه الحمراء قرب #البحر_الميت هذه الصور من تصويري قبل ٤ سنوات تقريبا pic.twitter.com/CeT8qfPo75 — 🇯🇴Safa El Naser 🇯🇴صفا الناصر (@safaalnaser) September 11, 2021

وتفاعلت مغردة أخرى: ” طهور إن شاء الله يا بحرنا الميت من الجرح اللي فيك الحمدلله على سلامتك بس بنعرف انك ميت مثل ضمير حكومتنا شو اللي صحاك!!!!!؟؟؟ #البحر_الميت.”

طهور إن شاء الله يا بحرنا الميت من الجرح اللي فيك الحمدلله على سلامتك

بس بنعرف انك ميت مثل ضمير حكومتنا شو اللي صحاك!!!!!؟؟؟#البحر_الميت pic.twitter.com/vobmPrbv3g — أم ياسرسامي… (@yasersamiA) September 11, 2021

وعلق مستخدي فيسبوك عبر الصفحات بطرق مختلفة:







