“هل تتاجر المدارس الخاصة بالتعليم؟!”.. أولى حلقات “ندوة لايف” غداً (فيديو)

عمان- الغد- تبث “الغد” مساء يوم غد عبر صفحتها على فيسبوك أولى حلقات برنامج #ندوة_لايف الذي تعده وتقدمه الزميلة غادة الشيخ، والتي ستبث بخاصية البث المباشر الساعة السابعة مساء.

ويسعى برنامج #ندوة_لايف وهو برنامج تفاعلي والأول من نوعه في “الغد” أن يكون بمثابة منصة إلكترونية يناقش من خلال مواضيع حلقاته أبرز القضايا التي تؤرق الأردنيين، وما يميزه أنه سيمنح المساحة لمتابعي “الغد” على الفيسبوك بالمشاركة في طرح أسئلتهم على ضيوف الندوة.

وستتناول الحلقة الأولى التي ستبث مساء الغد لبرنامج #ندوة_لايف عنوان: “هل تتاجر المدارس الخاصة بالتعليم؟!”، حيث كثر الحديث مؤخراً عن ما يحدث في المدارس الخاصة أشبه بالتجارة الرابحة ذلك لارتفاع أسعار الأقساط المدرسية ورسوم الزي والكتب والأنشطة اللامنهجية وغيرها.

وتستضيف الشيخ في حلقتها كل من مؤسس حملة “زودتوها” لوقف ارتفاع أسعار أقساط المدارس الخاص بشار حداد، ونقيب نقابة المدارس الخاصة منذر الصوراني إضافة إلى ممثل من وزارة التربية والتعليم.