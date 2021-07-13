هل تتسبب عاداتكم الغذائية بالشيخوخة والتوتر؟

عمان- لتحسين صحتكم ونشاطكم وحيويتكم، هذه أفضل الاستراتيجيات من أجل التعرف على العادات الغذائية والسلوكية الذكية.

هل يمكن أن يؤثر نظامكم الغذائي على مظهركم الخارجي؟

بعيدًا عن تأثيره السلبي على صحة القلب والوزن وضغط الدم والأعضاء الحيوية الأخرى الخاصة بكم، قد يجعلكم النظام الغذائي غير الصحي تبدون أكبر سنًا أيضًا! حيث يمكن للكثير من الأغذية غير الصحية أن تسبب التهابًا في جميع أنحاء الجسم. كما يعمل التهاب الجلد على تلف الكولاجين، مما يؤدي إلى الشيخوخة المبكرة. في حال كنتم بحاجة إلى المزيد من الأسباب للابتعاد عن الأطعمة المصنعة والمحلاة بالسكر، فيما يأتي بعض منها والتي تجعلكم تبدون أكبر سنًا:

– الأطعمة المقلية مثل البطاطا المقلية.

– المعجنات المحلاة بالسكر مثل الدونات والسينامون رول والمافن.

– الكربوهيدرات المعالجة مثل المعكرونة البيضاء وخبز الساندوتشات.

– اللحوم المعالجة مثل النقانق واللحوم الباردة المعلبة.

– اللحوم وخاصة اللحوم البقرية الغنية بالدهون (نصيحة: احرصوا على أخذ قطع اللحم الخالية من الدهن بنسبة 95 %)

أغذية تبعد عنكم شبح التوتر

هل تعلمون أنّ هناك بعض الأطعمة التي يمكن أن تساعد في تخفيف مستوى التوتر لديكم؟ الأطعمة الغنية بالسكر مثل الآيس كريم والشوكولاتة معروفة بقدرتها على التخفيف عنا خلال الأيام الصعبة. ولكن في المقابل هناك الكثير من الأطعمة الصحية القادرة أيضًا على تهدئة الدماغ، فالأطعمة التي تعمل على زيادة مستويات السيرتونين وخفض ضغط الدم أو خفض هرمون الكورتيزول والأدرينالين في أجسامكم قادرة جميعها على مساعدتكم على قضاء يومكم دون الشعور بالتوتر:

الشاي الأسود: يمكن أن يقلل شرب الشاي من مادة الكورتيزول في مجرى الدم بعد التعرض للمواقف العصيبة، جربوا تناول القليل من الشاي دون سكر لإبقائه شرابًا صحيًا.

الحليب: إن شرب كوب حليب دافئ قبل النوم هو الطريقة التقليدية لتهدئة الأعصاب، والخلود إلى النوم بسرعة وبعمق، وذلك لأن الكالسيوم يمكن أن يقلل من القلق مع مرور الوقت، ولأن جرعة صغيرة من الكربوهيدرات الجيدة تؤدي إلى إفراز السيرتونين في الدماغ.

البرتقال: البرتقال غني بفيتامين (C)، ويمكن أن يقلل من مستويات هرمون الكورتيزول في الدم وخفض مستوى ضغط الدم.

الحبوب الكاملة: يمكن للكربوهيدرات التي تستغرق وقتًا طويلاً في الهضم، مثل معكرونة القمح الكامل أو الشوفان، أن تحقق التوازن بين مستويات السكر في الدم وزيادة مستويات السيرتونين في جسمكم.

الأفوكادو والموز: يساعد النظام الغذائي الغني بالبوتاسيوم في الحفاظ على ضغط الدم مستقرًا، فهاتان الوجبتان الصحيتان ستجعلانكم تشعرون بالشبع والنشاط كما ستبعدان عنكم التوتر والإجهاد!

الماء: في موسم الصيف، والجو حار جدًا! دعونا لا ننسى أكثر المشروبات المغذية واللذيذة في العالم، الماء! فهو لا يساعد على ترطيب أجسامكم فحسب، ولكنه يحافظ على صحتكم ورشاقتكم وطاقتكم ويبعد عنكم التوتر أيضًا، فالماء طبيعي 100 % ومليء بهذه الفوائد المذهلة:

يعمل الماء على تحسين عملية الأيض، كما يجعلكم تشعرون بالشبع، مما قد يساعدكم في الحد من اكتساب الوزن الزائد. احرصوا على شرب كوب من الماء قبل كل وجبة لتعود بالفائدة على أجسامكم.

يمكن أن يساعد الماء في تخفيف التوتر عن طريق المحافظة على رطوبة الدماغ والقيام بوظائفه على أكمل وجه. ويعد هذا من الأمور الهامة ولا سيما في أشهر الصيف، حيث تعمل كل من درجة الحرارة العالية وتكييف الهواء بسحب الماء من الجسم بسرعة.

كما يمكن أن يجعلكم الماء تبدون أصغر سنًا وأكثر صحة عن طريق الحفاظ على خلايا بشرتكم ممتلئة، كما أنه يجعل البشرة مشرقة عن طريق تحسين نشاط الدورة الدموية وتدفق الدم.

يعمل الماء على تنشيط أجهزة الجسم بالكامل عن طريق تحسين نشاط الدورة الدموية، والتي تحافظ على عملية تدفق الأكسجين إلى الخلايا التي تحتاج إليه، يعد الخمول من أحد العلامات الرئيسية للإصابة بالجفاف.

أيضا، يحسن الماء من حركة الجهاز الهضمي، مما يساعد على إبقاء عملية الإخراج منتظمة والحد من الإمساك. إن شرب كوب دافئ من الماء مع بضع قطرات من عصير الليمون في الصباح سيعزز من عملية الهضم لذلك اليوم.

شرب الماء ضروري خلال ممارسة التمارين الرياضية، حتى أنه يمنع تشنجات العضلات أثناء التدريبات، مما يساعدكم على ممارسة الرياضة لفترة أطول.

ليست هناك قاعدة ذهبية حول كمية الماء التي ينبغي علينا تناولها يوميًا، إذ إنها تتفاوت حسب العمر، ومستوى النشاط، والجنس، وطبيعة الطقس.

تمت مراجعة هذه المقالة والموافقة عليها من قبل اختصاصية التغذية لبنى قعوار.

بقلم: فريق نكهات عائلية