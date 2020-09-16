هل تتمتع بصحة نفسية جيدة؟ إليك 6 علامات تدل على ذلك

دبي-غيرت جائحة فيروس كورونا المستجد الكثير من الجوانب في حياتنا، ويستدعي ذلك أن نهتم بصحتنا العقلية أكثر من أي وقتٍ مضى.

ومؤخراً، نشر الحساب الرسمي للمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها في المملكة العربية السعودية على “تويتر” علامات تشير إلى تمتع الفرد بصحة نفسية جيدة.

علامات تشير إلى الصحة النفسية الجيدة#صحتك_لا_تهملها #وقاية pic.twitter.com/L1F0S3NPlf — المركز الوطني للـ وقـ ـايـ ـة من الأمراض ومكافحتها (@SaudiCDC) September 13, 2020

6 علامات تشير إلى الصحة النفسية الجيدة: