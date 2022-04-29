هل تتمكن دعوة آسيوية للرئيسين بوتن وزيلينسكي وجها لوجه من كسر الجليد؟

عواصم – مع تصاعد وتيرة الحرب على أوكرانيا أعلن الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، أمس أنه دعا نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى قمة مجموعة العشرين التي يُفترض أن تُعقد في تشرين الأول المقبل (نوفمبر) بإندونيسيا بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتن.

وقال ويدودو: “دعوتُ الرئيس زيلينسكي للمشاركة في قمّة مجموعة العشرين”، مشيرًا إلى أنه تمّ التوصل إلى تسوية تفرض مشاركة أوكرانيا غير العضو في مجموعة العشرين.

وأوضح الزعيم الإندونيسي في خطاب بالفيديو أن الرئيس الروسي أكد أنه سيشارك في القمة المقرر عقدها في بالي في.

وواجهت إندونيسيا التي تترأس مجموعة العشرين هذا العام، ضغوطا كبيرة من الغرب بقيادة الولايات المتحدة لاستبعاد روسيا من المجموعة منذ بدء اجتياح أوكرانيا.

لكن جاكرتا قاومت الضغوط، مؤكدة أن موقفها يتطلب منها أن تظل “محايدة” وأن الرئيس الأميركي جو بايدن خصوصا اقترح مشاركة أوكرانيا لتحقيق توازن.

وكتب الرئيس الأوكراني في تغريدة على تويتر، الأربعاء الماضي، أن إندونيسيا وجهت إليه دعوة لحضور القمة بعد محادثة هاتفية مع نظيره الإندونيسي.

كما تحدث جوكو ويدودو مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن أول من أمس، وقال: “بهذه المناسبة شكر الرئيس بوتن إندونيسيا على دعوتها إلى قمة مجموعة العشرين وقال إنه سيحضر”.

وكان اجتماع لوزراء مال مجموعة العشرين كشف في نيسان (أبريل) في واشنطن الانقسامات العميقة لمجموعة اقتصادات العالم الرئيسية، عبر مقاطعة بعض الاجتماعات من قبل الولايات المتحدة والعديد من الحلفاء احتجاجًا على مشاركة الروس.

في غضون ذلك بدأت روسيا بترسيخ نهجها في خيرسون الأوكرانية بعد السيطرة عليها، وتشكيل إدارات مدنية وعسكرية في المدينة الاستراتيجية، معلنة أنها ستبدأ كذلك استخدام عملة الروبل، اعتبار من مطلع ايار (مايو) المقبل

وسيطرت روسيا، الثلاثاء الماضي على كامل منطقة خيرسون ذات الأهمية الاقتصادية والتي تشمل جزءا من الطريق البري الواصل بين شبه جزيرة القرم والمناطق الانفصالية المدعومة من روسيا في شرق أوكرانيا.

قرار الروبل في خيرسون

وقال نائب رئيس الإدارة العسكرية المدنية الروسية بمنطقة خيرسون كيريل سترموسوف إن المنطقة الواقعة في جنوب أوكرانيا ستبدأ استخدام الروبل الروسي، موضحا أن تحويل خيرسون إلى الروبل الروسي سيستغرق ما يصل إلى 4 أشهر، وخلال هذه الفترة سيجري استخدامه جنبا إلى جنب مع العملة الأوكرانية “هريفنا”، وفقا لوكالة “نوفوستي” الروسية.

وتقول السلطات المحلية في أوكرانيا، إن روسيا عينت رئيس بلدية لها في خيرسون وسيطرت على المقرات المحلية، لتكون بذلك أول مركز حضري كبير يسيطر عليه الروس منذ الحرب في أوكرانيا.

وتعتبر خيرسون استراتيجية بالنسبة لروسي، حيث يتدفق نهر دنيبر إلى البحر الأسود، وتمثل المنطقة أول سقوط لمركز عمراني مهم منذ بدء الهجوم الروسي في 24 شباط (فبراير) الماضي.

وهذا يعني أن القوات الروسية بات بإمكانها الآن عبور نهر دنيبر، الذي يقسم أوكرانيا إلى قسمين، كما تكمن أهميتها في كونها تقع على مصب نهر دنيبر، وتطل على بحر آزوف من الجنوب الشرقي، والبحر الأسود من الجنوب الغربي.

وعن استبدال العملة الأوكرانية بالروبل الروسي، يقول كيريل ستريموسوف، نائب رئيس الإدارة العسكرية الروسية بالمدينة إن “المنطقة لن تعود إلى سيطرة أوكرانيا بعد تحريرها من القوميين الأوكرانيين المتطرفين”.

ويضيف: “عودة منطقة خيرسون إلى أوكرانيا غير واردة، بل مستحيلة، وسوف تتطور المنطقة اقتصاديا، ولن تتمكن كييف بعد الآن من فرض سيطرتها وسياساتها النازية على أراضيها، بهدف تدمير هوية المواطنين”، وفقا لوكالة الأنباء الروسية.

ويردف ستريموسوف: “المهمة الآن هي استعادة اقتصاد المنطقة، ولا يوجد أي تخطيط لاستفتاءات بها لإنشاء جمهورية خيرسون الشعبية، لكنها ستتحول إلى أرض مزدهرة، ولن يكون فيها مكان للأيديولوجية النازية الأوكرانية”، بحسب قوله.

ويقول مدير منتدى شرق المتوسط للدراسات السياسية والاستراتيجية محمد حامد إن “هدف روسيا منذ بداية الحرب هو قضم الأراضى الأوكرانية وضمها إلى المناطق الموالية لها مع مناطق دونيتسك ولوغانسك لحماية القومية الروسية والمواطنيين المؤيدين لموسكو داخل أوكرانيا، من وجهة نظر موسكو”.

ويضيف لموقع “سكاي نيوزعربية”: “لتحقيق هذا الهدف يتم استدعاء الملف الاقتصادي والاجتماعي ومنهما تأتي قرارات مثل استبدال العملية الأوكرانية في تلك المناطق بالروبل الروسي”، مشيرا إلى أن “ورقة الروبل وتغيير الهوية في خيرسون والمناطق الموالية لموسكو أو تقع تحت سيطرتها أمر طبيعي وضمن أهداف بوتن من تلك الحرب”.

وعن أسباب ذلك يقول حامد إنه “مخطط لتغيير الديمغرافية السياسية والاجتماعية في تلك المناطق بهدف خلق بيئة مؤيدة لروسيا بالكامل على المستوى الاقتصادي والاجتماعي وطرد أي نفوذ أوكراني”، لافتاً إلى أن “خلال الأيام المقبل سيحمل هؤلاء أوراق ثبويتة روسية ضمن هذا المخطط”.

وتحدثت تقارير عن أن روسيا تسعى إلى فصل مدينة خيرسون عن أوكرانيا بشكل نهائي وإجراء استفتاء شعبي لإقامة جمهورية انفصالية بالمنطقة على غرار منطقتي دونيتسك ولوغانسك.

كما تتحدث تقارير متعددة عن عمليات “اختطاف لعمداء منتخبين ديمقراطيا، وقادة محليين رفضوا التعاون مع القوات الروسية” في خيرسون بعد السيطرة عليها.

وحذر المسؤولون الأوكرانيون من مساعٍ روسية لإجراء استفتاء لإنشاء جمهورية مستقلة في مدينة خيرسون القريبة من شبه جزيرة القرم

ومعلقا يقول السيناتور الروسي عن شبه جزيرة القرم، سيرغي تسيكوف، إن الدول الغربية تتحمل مسؤولية انهيار أوكرانيا كدولة موحدة.

ويضيف أن “الولايات المتحدة ودول حلف شمال الاطلسي “الناتو” هي التي نظمت انقلاب دولة في كييف وحولت أوكرانيا إلى دولة معادية لروسيا”، بحسب موقع “روسيا اليوم”.

ويردف: “سنتدخل لحماية حقوق الروس والثقافة الروسية في أوكرانيا، كما سنعمل ما بوسعنا لتحرير أوكرانيا من النازية”.

ويقول الخبير في الشأن الروسي نبيل رشوان، إن لمدينة خريسون أهمية خاصة بالنسبة للروس، ففيها سد نهر دنيبر الذي تم هدمه لتأمين المياه العذبة لشبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في عام 2014، كما أن الهيمنة على هذا النهر الذي يقسم أوكرانيا إلى شطرين، وهو مكسب استراتيجي وعسكري لروسيا.

ويضيف في تصريحات لموقع “سكاي نيوز عربية” أن استبدال الروبل الروسي بالعملة الأوكرانية في تلك المنطقة هو دلالة على إطالة أمد الحرب وفصل أوكرانيا عن موانيها في البحر الأسود، كما يدل على أن الخروج الروسي من أوكرانيا لا يزال بعيدا.

ويردف أن القرار يأتي ضمن “لعبة عض الأصابع بين الغرب وموسكو”، بهدف دعم العملة الروسية بعد تهاويها بفعل العقوبات الغربية.

إلى ذلك أكدت وزارة الدفاع الروسية، أمس أنها نفذت ضربة جوية على كييف “عالية الدقة” خلال زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للعاصمة الأوكرانية.

وقالت الوزارة “دمرت أسلحة جوية بعيدة المدى وعالية الدقة لقوات الجو الروسية مباني شركة أرتيوم للصواريخ والفضاء في كييف”.

وأعلنت أوكرانيا أن شخصا قُتل في القصف الروسي الذي استهدف وسط العاصمة كييف في اليوم السابق خلال زيارة كان يقوم بها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش.

من جانبه، قال غوتيرش إن أوكرانيا أصبحت “بؤرة ألم لا يطاق” – وهو وصف تأكد بعد ذلك بوقت قصير عندما شنت موسكو أول ضربة على العاصمة منذ انسحاب القوات الروسية قبل أسابيع.

وقصفت روسيا أهدافا في جميع أنحاء أوكرانيا، أول من أمس، بعد ساعة فقط من عقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مؤتمرا صحفيا مع غوتيرش، الذي قام بجولة تفقدية للدمار في كييف والأماكن المحيطة بها وأدان الهجمات على المدنيين.

وأعلنت السلطات الأوكرانية أيضا عن قصف روسي مكثف في دونباس- قلب الصناعة الشرقي الذي يقول الكرملين إنه هدفه الرئيسي – وبالقرب من خاركيف، وهي مدينة تقع في شمال شرقي البلاد خارج دونباس ينظر إليها على أنها ضرورية للهجوم.

وفي مدينة ماريوبول الساحلية الجنوبية المدمرة، تحصن مقاتلون أوكرانيون في مصنع الصلب الذي يمثل آخر جيب للمقاومة، وقالوا إن القصف المركز أدى إلى مقتل وإصابة المزيد من الأشخاص.

وحذرت السلطات من أن نقص المياه الصالحة للشرب داخل المدينة قد يؤدي إلى تفشي الأمراض الفتاكة مثل الكوليرا والدوسنتاريا.-(وكالات)