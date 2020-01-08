هل تحتاج الأكياس الصديقة للبيئة لخارطة طريق؟

عمان- قال وزير البيئة الدكتور صالح الخرابشة إن خارطة الطريق التي تم تطويرها للتحول لاستخدام الأكياس الصديقة للبيئة بدلاً من الأكياس البلاستيكية تهدف بشكل أساسي وتدريجي إلى التخلص من الأكياس البلاستيكية خفيفة الوزن والتي تستخدم لمرة واحدة لما تتسبب به من آثار سلبية على صحة الإنسان والبيئة.

واضاف الخرابشة في بيان توضيحي من الوزارة اليوم الاربعاء، ان وزارة البيئة ومن خلال هذه الخارطة ستشجع على استخدام الأكياس الصديقة للبيئة مثل القماشية والورقية إضافة إلى الأكياس البلاستيكية المتينة ومتعددة الاستعمالات الأمر الذي لا يعني حظر أكياس التسوق البلاستيكية القابلة للتحلل بشرط أن يتم تحقيق المتطلبات والمعايير البيئية والتي تضمن تحلل هذه الأكياس وبشكل كامل وضمن المدة الزمنية المطلوبة.

وجاء في البيان ان خارطة الطريق تتضمن إعداد دراسة شاملة وتفصيلية تبين الاحتياجات اللازمة والكلفة المتوقعة لتطوير مصانع الأكياس للتحول لإنتاج الخيارات البديلة وإجراء تحليل الكلف والمنافع لتطوير الصناعات وإعداد الاستراتيجية التمويلية اللازمة لهذا التطوير، مشيرا الى أنه بناءً على هذه الدراسة سيتم وضع الآلية المناسبة لتمكين القطاع الخاص كصناعيين ومستوردين وتجار وموزعين لتطوير أعمالهم للتحول نحو الأكياس الصديقة للبيئة.

وأشار الى ان هذه الاستراتيجية ستسلط الضوء على فرص التعاون مع الجهات المانحة خاصة الداعمة للصناعات من أجل تمكينها من تحقيق التحول المطلوب.-(بترا)