هل تحمل مسابقات الكرة الأردنية المقبلة أكثر من رعاية؟

تيسير محمود العميري

عمان – هل يستمر دوري المحترفين لكرة القدم بحمل اسم “دوري المناصير للمحترفين” في الموسم المقبل 2020؟… هل تدخل شركات أخرى على حقوق الرعاية لمسابقات كرة القدم الأردنية؟… هل تحمل مسابقات كرة القدم الأردنية في الموسم الجديد أكثر من رعاية على غير العادة؟.

أسئلة كثيرة ربما ستحمل إجابات واضحة خلال الأسابيع المقبلة، قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد في شهر شباط (فبراير) المقبل، ذلك أن الاتفاقية الحالية بين اتحاد كرة القدم ومجموعة المناصير تنتهي في 30 أيلول (سبتمبر) الحالي، وكان الاتحاد يحصل بموجبها سنويا على مبلغ مليون و650 ألف دينار، منها مليون و200 ألف تدفع لأندية دوري المحترفين بالتساوي، فيما يحصل الاتحاد على مبلغ 450 ألف دينار تذهب 300 ألف منها للمنتخبات الوطنية، و150 ألف دينار كنفقات متعددة الأوجه لنشاطات الاتحاد.

وبموجب ذلك كانت بطولات دوري المحترفين وكأس الأردن ودرع الاتحاد وكأس الكؤوس، والمتعلقة بفرق المحترفين الأولى تحمل “رعاية المناصير”، لكن ما يترشح الآن من معلومات يشير إلى احتمال حدوث تغييرات ملموسة على شكل الرعاية في الموسم الجديد، ذلك أنه سيتم الفصل في رعاية البطولات، بحيث يحظى طرف برعاية بطولتي دوري المحترفين ودرع الاتحاد، فيما يحظى طرف آخر برعاية بطولة كأس الأردن، فيما ربما تكون مباراة كأس الكؤوس من نصيب طرف ثالث أو تكون ضمن رعاية الدوري والدرع.

وحسب ما يرشح من معلومات فإن مجموعة المناصير لن تتخلى عن الرعاية بالكامل ولكن ترغب في التجديد بشروط وظروف جديدة ربما تكون أقل كلفة من ذي قبل، ما سيسمح لرعاة آخرين بدخول بطولات الكرة الأردنية الكبرى، وتوفير دخل مالي يمكن الاتحاد من الايفاء بالالتزامات المالية تجاه الأندية.

ويبدو أن السمعة الطيبة التي يتمتع بها الاتحاد الأردني لكرة القدم جعلت عددا من الرعاة الجدد والمتوقعين من خارج الأردن، يبدون رغبة في التعاون مع الاتحاد والحصول على بعض حقوق الرعاية، سواء ما يتعلق بالمسابقات المحلية والمنتخبات الوطنية، أو حتى حقوق البث التلفزيوني، التي يمتلك التلفزيون الأردني حقوق نقل مباريات البطولات المحلية حصريا، إذ أن عددا من المحطات الفضائية العربية الخليجية أبدت رغبتها في شراء حقوق بث البطولات أو عدد من مبارياتها، ما قد يساهم في دفع عجلة الايرادات ويمكن الاتحاد من الحصول على مزيد من الأموال اللازمة، في ظل عزوف كثير من الشركات الأردنية عن تقديم الدعم للاتحاد على عكس ما كان يحدث سابقا، وإن تردد أن بعضها قد يدخل سباق رعاية إحدى بطولات المحترفين أو بطولة دوري المحترفات أو الدرجة الأولى المعروفة بتسمية “المظاليم”.