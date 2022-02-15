هل تذكرون الطفل أحمد؟ “أورانج الأردن” تتكفل بتركيب أطراف له

حمزة دعنا- تكفلت شركة الاتصالات الأردنية “أورانج الأردن”، بتركيب أطراف للطفل أحمد الذي عرضت “الغد” قصته قبل حوالي شهرين عبر موقعها الإلكتروني ومنصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت “الغد” 3 قصص عن الطفل أحمد خلال الشهرين الماضيين، تبين معاناة الطفل وحلمه باللعب مع بقية الأطفال والمشي على قدميه، حيث أنه يعاني من يعاني من عيب خلقي نتج عنه عدم اكتمال الأطراف العلوية والسفلية.

وقال رئيس قسم الأطراف الصناعية والأجهزة المساندة في الجامعة الأردنية الدكتور بشار القاروط، والذي سيتابع مراحل تركيب الأطراف للطفل أحمد، إن كلفة تركيب الأطراف للطفل أحمد تبلغ 840 دينارا للجهة الواحدة، أما الطرف العلوي ستكون 1800 دينار للجهة التجميلية والجهة المتحركة 2400 دينار، بمجموع 5880 دينارا، ويشمل ذلك العلاج الطبيعي من تدريب والمتابعة.

وقالت “أورانج الأردن”، لـ”الغد”، إن التكفل بتركيب أطراف الطفل جاء من المسؤولية الاجتماعية للشركة وحرصاً منها على دعم فئات المجتمع بكافة أطيافه.

الطفل أحمد بين ذراعي والدته أثناء خروجه من مدرسته – (تصوير: أمير خليفة)