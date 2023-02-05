هل ترتفع أسعار اللحوم والألبان بسبب الحمى القلاعية؟

عماد العجلوني- يتابع المواطنون بقلق بالغ تطورات المتحور الجديد من فيروس الحمى القلاعية التي أصابت عددا من الأبقار والمواشي في المملكة .

وقد أوضح المهندس زعل الكواليت رئيس جمعية مربي الماشية في تصريح خاص لـ”الغد” بأن هذا المتحور الجديد يؤثر بشكل مباشر على انتاجية الأبقار من الحليب حيث أن البقرة التي تصاب يقل الانتاج لديها بشكل كبير وفي بعض الحالات القوية يتوقف الانتاج تماما وفق الكواليت.

لا يجوز أكل اللحوم المصابة

كما أوضح أن لحوم الأبقار تتأثر بهذا الفيروس حيث لا يجوز أكلها وبين أن هناك عددا من الطرق لمعرفة اللحوم المصابة بالحمى القلاعية يستطيع المواطن معرفتها بسهولة وعلى رأسها وجود رائحة كريهة عند غليها بالماء الساخن والطريقة الثانية عند تقطيعها يظهر بداخلها بعض الخطوط الصفراء.

وشدد على ضرورة عدم أكل لحوم المواشي المصابة بالمتحور الجديد من فيروس الحمى القلاعية مشيرا إلى أن وزارة الزراعة والجهات الرقابية تشدد حملات التفتيش على المسالخ لعدم بيع أي لحم مصاب بالفيروس.

ارتفاع الأسعار

ولفت إلى احتمالية ارتفاع أسعار الحليب واللحوم في حال انتشار الفيروس لعدد كبير من الأبقار والمزارع في مختلف مناطق المملكة مشيرا إلى أنه لغاية الآن تنحصر الإصابات بمزارع الضليل والخالدية فقط.

ولفت إلى أن هذا المتحور الجديد سريع الانتشار ودخل للمملكة من الخارج مشيرا إلى أن فيروس الحمة القلاعية موجود في الأردن منذ زمن طويل ولكن المتحور الجديد يدخل للمرة الأولى .

90 بالمائة الإصابات

من جانبه قال رئيس الجمعية التعاونية لمربي الأبقار، علي غباين، إن 90% من رؤوس الأبقار والعجول في مزارع الظليل والحلابات مصابة بالحمى القلاعية.

وكشف عن نفوق 150 رأسا من البقر والعجول في منطقة الضليل بسبب الحمى القلاعية قائلا : “لا زلنا وسط انتشار الفيروس بالتالي نحن لدينا إحصاءات نعمل عليها، لكن الإحصاءات الأولية الخسائر تقدر بعشرات ملايين الدينار”.

إغلاق الأسواق

كما و أعلنت وزارة الزراعة عن إغلاق أسواق المواشي في المحافظات لمدة 14 يوما بعد رصد إصابات بعترة جديدة لفيروس الحمى القلاعية.

وقالت إنها تتواصل مع الشركات المصنعة للقاحات البيطرية لتوفير اللقاح الذي يغطي العترة الجديدة لفيروس الحمى القلاعية.

وكانت قد قالت إنها عملت على توزيع وتحصين 4 ملايين رأس من الأغنام والأبقار ضمن حملة التحصين الوطنية لمرض الحمى القلاعية، قائله، إنّ المطعوم السابق أثبت نجاحه.

الحمى القلاعية تتصدر مواقع التواصل

وقد تصدر ترند الحمى القلاعية تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية حيث أبدى كثرون مخاوفهم من انتشار الفيروس بين المواشي في الأردن مما ينعكس على جودة منتجات الحليب واللحوم .

وقد طالبوا بضرورة ايجاد حل سريع وتقديم اللقاحات المناسبة للأبقار لعدم انتشار الفيروس .