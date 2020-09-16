هل ترغب في الحصول شهادة التسويق الاحترافي عبر من فيسبوك؟

عمّان-الغد- بالتعاون مع فيسبوك أعلنت كورسيرا، منصة التعلم عبر الإنترنت الرائدة في العالم والتي يستفيد منها نحو 65 مليون متعلم حول العالم ، إطلاق دورة تدريبية جديدة للحصول على شهادة التسويق الاحترافي عبر منصات التواصل الاجتماعي وذلك ضمن شراكة دولية تجمعهما.

وتم تصميم هذه الدورة التدريبية لتناسب غير الحاصلين على تعليم عالي أو أي خبرة سابقة ليصبحوا جاهزين للحصول على وظيفة في مجال التسويق عبر منصات التواصل الاجتماعي في غضون بضعة أشهر.

ويستخدم نصف سكان العالم منصات التواصل الاجتماعي، تقوم الشركات باستثمارات كبيرة في مجال التسويق عبر تلك المنصات.

ومن المتوقع أن يصل الإنفاق الإعلاني على الشبكات الاجتماعية إلى أكثر من 43 مليار دولار بحلول نهاية عام 2020.

كما تقدم وظائف التسويق عبر منصات التواصل الاجتماعي مرتبات مجزية جداً، حيث يبدأ متوسط الراتب من 70000 دولار سنويًا.

وقالت جيف ماجيونكالدا الرئيس التنفيذي لمنصة كورسيرا “سعداء بالترحيب بشركة فيسبوك في مجتمع شركاء كورسيرا.

إن خبرتنا التي لا مثيل لها تجعلنا من كبرى المنصات التعليمية في مجال منصات التواصل الاجتماعي. ونتطلع إلى العمل مع فيسبوك لإطلاق المزيد من الشهادات التعليمية في المستقبل وتقديم المناهج التعليمية ذات الصلة بوظائف التوسيق.”

ومن جهتها قالت جودي تولاند، نائب الرئيس لدى فيسبوك، ورئيس الحلول القياسية: ” فخورون بشراكتنا مع كورسيرا لمواجهة هذا التحدي المتمثل في إعادة تشكيل قوة عاملة عالمية ومساعدتهم على بناء مسارات وظيفية مستقرة وسط هذا النمو الهائل لقطاع الرقمنة.

ويبدو واضحاً أنه لا توجد مؤسسة قادرة بمفردها على سد فجوة المهارات العالمية. ومن شأن شراكات من هذا النوع أن تحدث فرقاً حقيقياً، وبناء أسس النجاح للسنوات المقبلة.

ويوفر برنامج الشهادة الاحترافية الجديدة للمتعلمين مهارات التسويق عبر منصات التواصل الاجتماعي، واكتساب خبرات عمل واقعية ستساعدهم على إعدادهم مهنيا لدخول سوق التسويق المستقبلي بعد أشهر فقط وليس سنوات “.

وينقسم برنامج الشهادة إلى خمس دورات تدريبية، وتوفر للطلبة إمكانية اكتشاف أساسيات التسويق عبر منصات التواصل الاجتماعي لمختلف المنصات الاجتماعية داخل وخارج فيسبوك.

وتشمل الموضوعات التدريب على إنشاء محتوى مؤثر، وتحديد النظام الأساسي المناسب للحملات، وقياس فعالية الحملة، وحماية بيانات المستخدم.

وتتبع هذه الشهادة الاحترافية نمط التعلم الذاتي، وهي مصممة لتكتمل في غضون 20 أسبوعًا، بمعدل خمس ساعات في الأسبوع.

وعند الانتهاء، يحصل المتعلمون على شهادة معترف بها في المجال، ويمكنهم استخدامها للتقدم لوظائف المبتدئين المتاحة في مجال التسويق عبر منصات التواصل الاجتماعية.

ويمكن لمن يحصلون على الشهادة، إرسال سيرتهم الذاتية إلى مجموعة من كبار الشركات، من بينها L’ange Hair و Snow Teeth Whitening و Ruggable و Freelancer و Facebook وعدد متزايد من العلامات التجارية الرائدة الأخرى.

تعرفوا على المزيد وتسجلوا عبر شهادة التسويق الاحترافي عبر منصات التواصل الاجتماعي من فيسبوك اليوم.