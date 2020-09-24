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هل تريد حرق الدهون؟ إليك أفضل وقت لممارسة الرياضة بانتظام

منذ ساعة واحدة
التمارين الصباحية تحفز حرق الدهون
التمارين الصباحية تحفز حرق الدهون

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دبي- هل ترغب باتباع نمط حياة أكثر صحي؟ ربما يجب عليك البدء بممارسة الرياضة بانتظام.. لذلك، قدم المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها في السعودية، عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”، بعض النصائح التي ستثير انتباهك.

وأوضح المركز الوطني للوقاية من الأمراض أنه من المفضل ممارسة الرياضة في فترة الصباح، خاصة إذا كنت ترغب في حرق نسبة أكبر من الدهون أو المحافظة على مستوى السكر في الدم.

وبالطبع، حاول الانتظار من ساعتين إلى 3 ساعات بعد تناول وجبة دسمة.

ونصح أيضاً بتجنب ممارسة الرياضة في الخارج بين الساعة الـ10 صباحاً إلى الساعة الـ4 عصراً، حيث أشعة الشمس تكون في أكثر حالاتها خطورة

التأثيرات الصحية الإيجابية الناجمة عن الممارسة المنتظمة للنشاط البدني

  • تحسين وظائف أجهزة عديدة في الجسم، بدءاً من الجهازين الدوري والتنفسي، مروراً بالجهازين الأيضي والهرموني، وانتهاء بالجهازين العصبي والعضلي
  • الوقاية من بعض الأمراض وخاصة المزمنة منها، مثل أمراض القلب وداء السكري
  • الوقاية من السمنة والتخلص منها. CNN بالعربية
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