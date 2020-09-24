هل تريد حرق الدهون؟ إليك أفضل وقت لممارسة الرياضة بانتظام

دبي- هل ترغب باتباع نمط حياة أكثر صحي؟ ربما يجب عليك البدء بممارسة الرياضة بانتظام.. لذلك، قدم المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها في السعودية، عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”، بعض النصائح التي ستثير انتباهك.

الأوقات التي يفضل بها ممارسة النشاط البدني#صحتك_لا_تهملها #وقاية pic.twitter.com/ZSeYN3YnKE — المركز الوطني للـ وقـ ـايـ ـة من الأمراض ومكافحتها (@SaudiCDC) September 17, 2020

وأوضح المركز الوطني للوقاية من الأمراض أنه من المفضل ممارسة الرياضة في فترة الصباح، خاصة إذا كنت ترغب في حرق نسبة أكبر من الدهون أو المحافظة على مستوى السكر في الدم.

وبالطبع، حاول الانتظار من ساعتين إلى 3 ساعات بعد تناول وجبة دسمة.

ونصح أيضاً بتجنب ممارسة الرياضة في الخارج بين الساعة الـ10 صباحاً إلى الساعة الـ4 عصراً، حيث أشعة الشمس تكون في أكثر حالاتها خطورة

التأثيرات الصحية الإيجابية الناجمة عن الممارسة المنتظمة للنشاط البدني.#صحتك_لا_تهملها #وقاية pic.twitter.com/Uwswe608KN — المركز الوطني للـ وقـ ـايـ ـة من الأمراض ومكافحتها (@SaudiCDC) September 17, 2020

التأثيرات الصحية الإيجابية الناجمة عن الممارسة المنتظمة للنشاط البدني