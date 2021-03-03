هل تستخدم الأدوية المضادة للاكتئاب في علاج الألم؟

ليما علي عبد

عمان – وجدت أبحاث أن مجموعة من الأدوية المضادة للاكتئاب، تستخدم أيضا في علاج بعض أنواع الآلام طويلة الأمد، حتى وإن لم يكن الشخص مصابا بالاكتئاب، وهذا بحسبما ذكره موقع WebMD.

تؤثر الأدوية المضادة للاكتئاب تأثيرا مباشرا في كيفية تعامل الدماغ مع أنواع معينة من الألم. كما أنك إن كنت تعاني الاكتئاب أو القلق، فإن هذه الأدوية تخفف من أعراضهما، وذلك أيضا يخفف مما تشعر به من ألم.

ما آلية تأثير الأدوية المضادة للاكتئاب في الألم؟

لا يعلم الأطباء حتى الآن الآلية المحددة التي تؤثر الأدوية المضادة للاكتئاب من خلالها في الألم، لكنه يعتقد بأنها تؤثر في كيميائيات معينة في الحبل الشوكي تعرف بالنواقل العصبية وتعمل على إرسال إشارات الألم إلى الدماغ.

ومن المهم أن نشير هنا إلى أن الأدوية المضادة للاكتئاب لا تستهدف الألم فور استخدامها، فقد يمر أسبوع أو أكثر دون أن تشعر بتحسن، كما أنك قد لا تجني فائدتها الكاملة في التخفيف من الألم إلا بعد عدة أسابيع. فإن لم يتحسن الألم لديك بعد مرور ذلك الوقت، فعندها قد يغير الطبيب لك جرعة الدواء أو يستبدل دواء آخر به.

أنواع الآلام التي تخففها الأدوية المضادة للاكتئاب:

تتضمن أنواع الآلام التي تساعد الأدوية المضادة للاكتئاب في التخفيف منها ما يلي:

• التهاب المفاصل.

• الاعتلال العصبي السكري.

• الآلام الناجمة عن إصابات الحبل الشوكي.

• الآلام الناجمة عن السكتة الدماغية.

• صداع الشقيقة والصداع التوتري.

• الألم العضلي الليفي.

• آلام أسفل الظهر والحوض.

مجموعات الأدوية المضادة للاكتئاب التي تستخدم في علاج الألم:

تعد مجموعات التالية من الأدوية المضادة للاكتئاب الأكثر استخداما في علاج الألم:

مضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقة:

هذه المجموعة هي أكثر مجموعات الأدوية المضادة للاكتئاب استخداما لهذا الغرض، وهي تتسم بأنها تؤثر في الناقلين العصبيين السيروتونين والنورئبينفرين، وكلاهما ينظم المزاج.

المثبطات الانتقائية لاسترداد السيروتونين والنورئبينفرين:

تؤثر هذه المجموعة في الناقلين العصبيين اللذين تستهدفهما مجموعة مضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقة، لكنها تعمل بآلية تختلف عنها من حيث آلية العمل. وتتعدد الأدوية التي تقع ضمن هذه المجموعة، غير أن الدلؤكستين duloxetine هو الوحيد ضمنها الحاصل على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأميركية لعلاج الألم.

المثبطات الانتقائية

لاسترداد السيروتونين:

تؤثر هذه المجموعة في السيروتونين فقط، كما يظهر من اسمها. وقد أظهرت الدراسات أنها أقل كفاءة من المجموعتين المذكورتين أعلاه في التخفيف من الألم.