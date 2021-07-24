هل تعاني من حب الشباب؟… تجنب هذه الأطعمة

واشنطن- مع تقدمنا في العمر، يُقال لنا غالباً إن تفشي حب الشباب هو نتيجة لخياراتنا الغذائية غير الصحية، سواء كانت البيتزا أو الأطعمة المصنعة أو الشوكولاته.

ولكن، رغم أن الوجبات السريعة ليست مفيدة لجسمك، فلا توجد صلة بين تناول رقائق البطاطس وبين الإصابة بحب الشباب أو البثرات. وأكدت الدكتورة ميلاني بالم، طبيبة الأمراض الجلدية، لصحيفة «إندبندنت» أن «الأطعمة الدهنية أو المقلية لا تسبب حب الشباب».

ومع ذلك، وفقاً لأطباء الأمراض الجلدية، هناك مجموعتان من الأطعمة قد يكون من الأفضل تجنبهما عند ظهور حب الشباب في جلدك، حيث يمكن أن تؤديا إلى تفاقم المشكلة لدى بعض الأشخاص.

وإحدى مجموعات الأطعمة التي يجب تجنبها هي الأطعمة ذات المؤشر الغلايسيمي المرتفع، والمعروفة باسم الكربوهيدرات المكررة والسكريات.

والأطعمة ذات المؤشر الغلايسيمي المرتفع هي الأطعمة التي تفرز الغلوكوز بسرعة، وفقاً لكلية الطب بجامعة هارفارد، مما يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم.

ورغم أن الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر في الدم تشمل الخبز الأبيض والحبوب، فإنها تنطبق أيضاً على الأطعمة الصحية مثل البطيخ.

ووفقاً لطبيبة الأمراض الجلدية الدكتورة جينيفر شوالك، قد يكون من المفيد لأولئك الذين يعانون من حب الشباب تجنب الأطعمة ذات المؤشر الغلايسيمي المرتفع لأن الارتفاع اللاحق في مستويات السكر في الدم يمكن أن «يؤدي إلى سلسلة من التأثيرات لإنتاج الزيت وانسداد المسام التي تمهد الطريق لحب الشباب».

واقترح الدكتور جوشوا زيشنير، طبيب الأمراض الجلدية ومدير الأبحاث التجميلية والسريرية والأمراض الجلدية في مستشفى ماونت سيناي، أيضاً الحد من الأطعمة ذات المؤشر الغلايسيمي المرتفع من نظامك الغذائي إذا كنت تعاني من البثرات، لأن هذه الأطعمة قد «تعزز انتشار حب الشباب لدى الأفراد المعرضين للإصابة».

وقال لصحيفة «إندبندنت»: «يؤدي ارتفاع نسبة السكر إلى تنشيط الخلايا في مجرى الدم، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى التهاب الجلد».

وبالإضافة إلى الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر، قد يكون لمنتجات الألبان أيضاً تأثير سلبي على ظهور حب الشباب، وفقاً لزيشنير.

وأوضح الطبيب: «حليب البقر، وخاصة الحليب الخالي من الدسم، له علاقة بظهور حب الشباب… يُعتقد أن السبب في ذلك هو ارتفاع نسبة السكر في الحليب وربما يرتبط بالهرمونات المنتشرة في الأبقار».

وتابع: «من المثير للاهتمام، أن الزبادي والجبن لم يرتبطا بحب الشباب».

ومع ذلك، كما أكدت الدكتورة شوالك، في حين أن «بعض الدراسات تظهر ميلاً لظهور حب الشباب بشكل أسوأ لدى الأفراد الذين يستهلكون المزيد من منتجات الألبان، فإن ذلك لا ينطبق بالضرورة على جميع الأشخاص».

وينصح أطباء الجلد بغسل الوجه مرتين يومياً للتخلص من الزيوت المسببة لانسداد المسام وغيرها من العوامل المرتبطة بظهور حب الشباب.-(وكالات)