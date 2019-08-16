هل تعاني من صعوبة ادخار المال؟ إليك الأسباب

علاء علي عبد

عمان- لو كنت تعاني من صعوبة في ادخار المال، فاعلم أنك لست وحيدا فيما يخص هذا الأمر، فالكثير من الناس يعانون من هذه المسألة.

وعلى الرغم من أن توفير المال صعب فعلا، إلا أن هناك أسبابا منطقية لتلك الصعوبة. وسنستعرض بعضا منها فيما يلي: