هل تعاني من صعوبة ادخار المال؟ إليك الأسباب

علاء علي عبد
عمان- لو كنت تعاني من صعوبة في ادخار المال، فاعلم أنك لست وحيدا فيما يخص هذا الأمر، فالكثير من الناس يعانون من هذه المسألة.
وعلى الرغم من أن توفير المال صعب فعلا، إلا أن هناك أسبابا منطقية لتلك الصعوبة. وسنستعرض بعضا منها فيما يلي:
- سهولة إنفاق المال: تسهيل بعض الأشياء يمكن أن يعود بالضرر على من ينتفع منها؛ فعلى سبيل المثال نجد بأن عصر التكنولوجيا الذي نعيشه نجح بتسهيل العديد من الأشياء التي كانت في السابق مجرد خيالات في ذهن صاحبها. ويكفي ذكر مثال واحد وهو التواصل مع الآخرين، فبعد أن كان مقتصرا على المكالمات الهاتفية باهظة التكاليف خصوصا لو كانت مكالمات مع أشخاص يسكنون في دولة غير الدولة التي يسكن بها المتصل، أصبح الآن بالإمكان إنشاء مكالمات فيديو صوت وصورة بدرجة وضوح عالية جدا وبشكل مجاني أو شبه مجاني. لكن التسهيلات التكنولوجية طالت أيضا التعاملات المادية؛ حيث أصبح بمقدور المستخدم شراء ما يريد عبر شبكة الإنترنت. هذه السهولة بالإنفاق سببت صعوبة كبيرة بالتوفير، لذا لو أردت توفير المال، فاحرص أولا على تقنين عمليات الشراء التي تقوم بها عبر الإنترنت.
- تقليد الآخرين: المستويات المادية تختلف بين مجتمع وآخر وبين عائلة وأخرى وحتى بين شخص وآخر، وبالتالي نجد أن البعض يقومون سنويا بتغيير هواتفهم الذكية، لكن هذا الأمر قد يناسب الحالة المادية للبعض الآخر. هنا تأتي مشكلة التقليد؛ حيث نجد أن البعض يقومون بتجديد هواتفهم الذكية بدون أن يكونوا بحاجة لهذا التجديد أصلا، وإنما يقومون به فقط من أجل تقليد غيرهم، الأمر الذي يحملهم أعباء مادية إضافية. وتجدر الإشارة هنا إلى أنه حتى المقتدر ماديا قد ينفق ماله على أشياء لا يريدها أصلا لكنه يشتريها من باب التقليد أيضا وليس لأي سبب آخر.
- شيوع القناعة أن التوفير مسألة صعبة: يؤمن الكثير من الناس بأن مسألة ترشيد الإنفاق من المسائل التي لا يتقنها إلا قلة من الناس. لذا نجد أن من يفشل في التوفير، يبرر سبب فشله بأنه لم يمتلك الإرادة الكافية للنجاح بترشيد إنفاقه. لكن الواقع أن مسألة التعود على التوفير لا يجب أن تكون بهذه الصعوبة، فيكفي أن يقوم المرء باقتطاع جزء بسيط من راتبه الشهري باعتباره جزءا خاصا بالتوفير. فالبداية حتى لو كانت بمال قليل فإنها تعد بداية ناجحة.