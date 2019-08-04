هل تعتبر استقالة أعضاء في “تجارة إربد” نافذة أم لا؟

أحمد التميمي

إربد – قال مدير الدائرة القانونية في الهيئة المستقلة للانتخاب محمد القطاونة إنه لم يرد للهيئة المستقلة للانتخاب لغاية الآن أي استقالة رسمية سواء من غرفة التجارة أو وزارة الصناعة والتجارة حول استقالة 5 أعضاء من غرفة تجارة إربد وانما كانت الاستقالات عبر المواقع الاخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي.

وأكد القطاونة لـ “الغد” أنه لا يقع من اختصاص الهيئة ابداء الرأي القانوني بفقدان المجلس لنصابه القانوني أم لا، وأن الهيئة بانتظار المخاطبات الرسمية ليتسنى لها إجراء اللازم بحسب القانون الناظم لعملها.

ومن جانب آخر يرى قانونيان أن في استقالة 5 أعضاء من مجلس غرفة تجارة إربد تسير باتجاهين الأول يذهب إلى تطبيق ما جاء في القرار التفسيري الصادر عن الديوان الخاص بتفسير القانون الذي صدر بتاريخ 30/4/2002 لنظام الغرف الصناعية لعام 1961 والذي يفسر ذات الحالة القانونية لغرفة تجارة إربد والذي يمكن اعتماده لأن اتحاد العلة يوجب اتحاد الحكم.

أما الآخر يرى أن هذا القرار كان لنظام تنفيذي تم إلغاءه وبالتالي لا يوجد سند قانوني لتطبيق هذا القرار التفسيري وخصوصا وأن الانتخابات أجريت على قانون غرفة التجارة رقم 70/2003، الأمر الذي يتطلب تفسير آخر من الديوان الخاص بتفسير القوانين.

وكان الديوان الخاص بتفسير القوانين اجتمع بتاريخ 30/4/2002 بناء على طلب رئيس الوزراء بموجب كتاب رقم غ/5079 بتاريخ 23/4/2002، برئاسة رئيس محكمة التمييز وعضوية رئيس ديوان التشريع والرأي في رئاسة الوزراء وعضوي محكمة التمييز ومدير الشؤون القانونية في وزارة الصناعة والتجارة للنظر في تفسير الفقرة (د) من المادة 18 من نظام الغرف الصناعية رقم 59 لسنة 1961 وبما يجيب على الأسئلة التالية.

إذا قدم اكثر من نصف أعضاء مجلس ادارة الغرفة استقالتهم فهل تتنج الاستقالة اثرها وتعتبر نافذة بمجرد تقديمها ام يشترط قبولها من جهة معينة وهل يجوز الرجوع عن هذه الاستقالة لأي من اعضاء المجلس بما في ذلك رئيسة كانت الاستقالة نافذة فهل يعتبر تاريخها هو التاريخ الذي يفقد فيه مجلس الإدارة نصابه القانوني.

وبعد الاطلاع على احكام نظام الغرف الصناعية المشار اليه اعلاه وتدقيق نص الفقرة (د) من المادة 18 من هذا النظام تبين انها لم تنص على مرجع معين تقدم اليه استقالة أعضاء المجلس يكون له صلاحية النظر فيها واتخذا قرار بشأنها بالقبول أو الرفض كما لم ترد الاشارة في احكام النظام الى مثل هذا المرجع يستخلص مما جاء اعلاه ما يلي:

– ان تقديم أي من أعضاء مجلس إدارة غرفة الصناعة بمن فيهم، رئيس الغرفة، استقالته من المجلس، يعتبر تخليا وبمحض إرادته عن عضويته في المجلس وانتهاء علاقته بهذه العضوية مما يجعل من هذه الاستقالة نافذة حكما.

– ان تقدم أكثر من نصف أعضاء المجلس استقالتهم ينتفي مع الوجود القانوني لهذا المجلس لفقده النصاب القانوني ويعتبر منحلا حكما من تاريخ فقدان هذا النصاب.

– ان الرجوع عن الاستقالة أصبح متعذرا لات المجلس لم يعد قائما من ناحية قانونية ليتسنى للعضو المستقيل الانضمام مجددا لعضويته.

وكان 5 أعضاء من مجلس إدارة غرفة تجارة اربد تقدموا باستقالة جماعية لرئيس غرفة التجارة قبل أن يتم التراجع عنها بعد جهود قادها محافظ اربد رضوان العتوم وعدد من التجار أسفرت عن عدولهم عن الاستقالة.

[email protected]