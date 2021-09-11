هل تعتبر البركة الحمراء في البحر الميت الأولى من نوعها بالعالم؟

عمّان – الغد

لا تعتبر حادثة ظهور البركة الحمراء في منطقة غور الحديثة بالأغوار الجنوبية بجانب البحر الميت، صباح السبت، الأولى من نوعها في العالم.

وشهدت عدة بحيرات في العالم، تكرار الحادثة، وكان ابرزها؛ بحيرة سولت ووتر (Salt Water Lake) في أستراليا.









حيث البحيرة حاليا حمراء اللون بسبب ظاهرة طبيعية معروفة.

بحسب موقع (insder)، فإن البحيرة تغير لونها للون الوردي بسبب، وجود طحالب التي تنتج في مستويات الملح العالية وأشعة الشمس المتفعة إضافة لقلة الأمطار.

وتبدأ الطحالب بالنمو في القشرة الملحية للبحيرة وتخلق صبغا أحمر بسبب عملية التمثيل الضوئي.

فيما الطحالب عادة تقوم بتحويل ظلال من اللون الأحمر أثناء عملية التمثيل الضوئي.

وبالتالي تعطي انعكاسا ولونا ورديا للماء الذي تنمو فيه نتيجة لذلك، وفقا للخبر الصحفي الذي ترجمته “الغد”.



تتواجد البحيرات الحمراء في الكثير من البلدان حول العالم ومنها؛ بحيرة ريتبا في السنغال، وبحيرة ذاستي روز في كندا، كما تتواجد عدة بحيرات حمراء في عُمان.



بحيرة ريتبا في السنغال







بحيرة ريتبا، السنغال





