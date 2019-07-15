هل تعلم كمية المتعة التي تنتظرك عند اللعب على جهاز P30؟

أصبحت الألعاب الإلكترونية إحدى أكثر وسائل التسلية شيوعاً، خاصةً ضمن فئة اليافعين و جيل الشباب. وفي ظل التقدم التكنولوجي الحاصل حالياً، ما الذي يمنعك من التمتع باللعب إلى الدرجة القصوى؟

مع الأجهزة الذكية التي بين أيدينا أصبح بإمكانك مشاركة الأصدقاء وتحدّيهم في سباق سيارات وألعاب أخرى ضمن مجموعات من اللّاعبين، وتجربة مهارات التصويب عن بعد على اللاعب المقابل. وبملاحظة الانتشار الواسع للألعاب الإلكترونية؛ عملت Huawei جاهدةً لتطوير أجهزة تخدم حاجات اللاعبين حول العالم، وهنا نتكلم عن جهاز P30 الذي تركز التطور فيه على عناصر أساسية مثل درجة سطوع الشاشة، قوة المعالج، نظام تبريد بكفاءة عالية، وطول عمر البطارية وغيرها.

ولتحقيق أفضل تجربة لعب على الجهاز وتقديم أعلى أداء؛ يوفر الجهاز شاشة كبيرة بحجم 6.1 إنش بدون حاف تقريباً مع صيغة عرض FHD وألوان واضحة وتباين مميز، وبالتالي تمكّنك من الاستمتاع بشاشة متكاملة وأفضل تجربة لعب على الإطلاق، بالإضافة للإضاءة والتصميم سهل الاستخدام الذي يجعل Huawei P30 مثالي للحمل لفترات طويلة جداً.

كما يحوي P30 على أكثر التقنيات المساعِدة تطوراً وابتكاراً، مثل: معالج Kirin 980 والمعالج المخصص للجرافيك فائق القوة Mali-G76 GPU الذي يوفّر دعماً فعالاً لزيادة قدرة الجهاز. ولمنح P30 تميزاً إضافياً؛ قامت Huawei بتزويده بسعة 8 جيجابايت من الذاكرة العشوائية التي تضمن تنقلاً سلساً من وإلى التطبيقات والألعاب.

مع جهاز Huawei P30 أصبح بإمكانك تجربة لعبة “فورتنايت” بنظام توفير الطاقة لمدة طويلة جداً، إضافةً إلى السرعة الفائقة وانعدام التأخير والتكسير مع GPU Turbo 3.0 الذي يحسن أداء الجهاز بشكل عام، ويدعم الألعاب بجودة أفضل من السابق.

ومع أن فترات اللعب الطويلة تتسبب بارتفاع حرارة الأجهزة، إلا أن Huawei P30 لديه القدرة على تشغيل الألعاب التي تتطلب جهداً عالٍ من الجهاز دون عناء بسبب نظام التبريد المكوّن من الجرافيت والكربون الذين يعملان على تسريع عملية التبريد داخل الجهاز، مدعومة بتصميم البدن الخارجي والأنظمة الداخلية المساعدة الأخرى.

من الجدير بالثناء أيضاً أن البطارية بسعة 3650 مللي أمبير تعمل كمحفّز للجهاز ليعمل مدّة أطول في الشحنة الواحدة، مع وجود خاصية الشحن السريع بقدرة 22.5 واط التي تمكنك من الحصول على شحن كافٍ حتى بعد الاستخدام المكثف للألعاب، وهي عملية آمنة بالكامل وموثقة من قبل TUV المختصة بمجال الأمن والسلامة للأنظمة الإلكترونية.

والآن، لمَ لا تجرّب الجهاز بنفسك لتستمتع بالتجربة الاستثنائية ولتحصل عليه بسعر 435 ديناراً مع هدايا قيّمة (شاحن سيارة، مصدر طاقة متنقل، 3 أشهر كفالة إضافية) ضمن عرض الصيف المستمر حتى 31 أغسطس.

جهاز P30 متوفر في الأسواق، وعبر متجر Huawei الإلكتروني على الرابط التالي:

https://huaweieshop.jo/ar