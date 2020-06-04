هل تعود الجماهير إلى منافسات الدوري الإيطالي؟

روما – هل تعود الجماهير قريبا إلى الملاعب؟ لا مزيد من صور المشجعين، المجسمات الكرتونية والدمى القابلة للنفخ في المدرجات؟ لم تكن هذه الاحتمالات متوقعة قبل أسابيع قليلة، لكنها قد تبصر النور في ايطاليا وذلك قبل عشرة أيام من استئناف كرة القدم عقب عطلة فيروس كورونا القسرية.

كانت المجر في الأسبوع الماضي أوّل دولة أوروبية تسمح بعدد محدود من الجماهير للعودة الى الملاعب، بالإضافة إلى بيلاروسيا التي لم تتوقف فيها المباريات أصلا.

يتعين على بلغاريا ان تسير على الطريق عينها، قبل سويسرا ربما وآخرين. لكن تخيّلوا الملاعب ممتلئة في إيطاليا التي كانت بؤرة تفشي الفيروس في أوروبا ودفعت أرواح أكثر من 33 ألفا من مواطنيها.

قبل الخامس عشر من أيار (مايو)، لم تكن الأندية قادرة حتى على تنظيم تدريبات جماعية. لكن الأحداث تسارعت وسيعود الـ”كالتشو” المعلقة منافساته منذ 9 آذار (مارس) بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، للانطلاق بكأس ايطاليا في نهاية الأسبوع المقبل، ثم الدوري بدءا من حزيران (يونيو).

ستقام المباريات الأولى دون جماهير. لكن الأندية والمسؤولين يهدفون إلى فتح المدرجات تدريجيا قبل انتهاء الدوري في 2 آب (اغسطس).

أشارت الصحف المحلية إلى أن أول من تطرق لهذا الأمر، كان أندريا أنييلي رئيس نادي يوفنتوس، حامل لقب الدوري في آخر ثماني سنوات ورئيس رابطة الأندية الأوروبية.

في اجتماع رابطة الدوري الأسبوع الماضي، قال رئيس النادي الواقع في مدينة تورينو، انه سينتظر سماح الحكومة في تموز (يوليو) بفتح جزئي للملاعب.

برأي رئيس اتحاد كرة القدم غابرييلي غرافينا، فان عودة الجماهير “سابقة لأوانها اليوم.. لكن أتمنى حصولها في نهاية الدوري. آمل ذلك من كل قلبي”.

أندية أخرى عبرت عن رغبتها بهذا الأمر على غرار جنوا وساسوولو.

هناك شقان لهذه الحجة: الوضع الصحي يتحسن بشكل ملحوظ من دون مؤشرات لموجة ثانية مخيفة. وبدءا من 15 حزيران (يونيو) قد تُفتح دور السينما، المسارح والمتنزهات مع قيود صارمة للتباعد الاجتماعي.

علّق أول من أمس كوزيمو سيبيليا رئيس دوري الهواة “إذا قمنا بأمور كثيرة احتراما للتباعد، لا أرى سببا لعدم قدرتنا على إدخال 10% من الجماهير في الملاعب الكبرى”.

تأمل الأندية في رفع هذه النسبة إلى 20 % أو حتى 25 %. بحسب الصحف الرياضية، تعوّل بعض الأندية على مناطق الشخصيات المهمة المجزية للغاية، فيما يفكّر آخرون بسحب في القرعة او نظام تناوب بين المنتسبين لتحديد هوية الداخلين الى الملعب.

على أي حال، فإن الفكرة تتبلور ولا يبدو انها تلقى رفضا من السياسيين.

حذّرت مطلع الاسبوع ساندرا تسامبا مساعدة وزيرة الصحة “إعادة فتح الملاعب؟ لم نستبعد ذلك أبدا. فلننظر إلى الأرقام ونرى ما إذا كان بمقدورنا جلب الناس إلى الملعب، بحسب معايير السلامة المطلقة. لكن حتى الساعة، لم يتم تناول هذا الموضوع على الاطلاق”.

من جهته، قال تشيرو بورييلو مسؤول الرياضة في بلدية نابولي “هنا تشير التوقعات تشير الى عدم وجود اية حالة عدوى حتى نهاية حزيران (يونيو). لماذا لا نفكر بمقعد من أصل أربعة؟”.

قدّرت شخصيات طبية عديدة، عدم استبعاد حضور بعض الجماهير إلى الملاعب في تموز (يوليو).

أعلنت ماريا ريتا غيسموندو اخصائية الفيروسات في مستشفى ساكو بميلانو في حديث لصحيفة “كورييري ديلو سبورت”: “قواعد الأمان، التباعد والكمامات الاجبارية هي عينها في الملعب او الاوبرا. والقيود اسهل تطبيقها في الملعب”.

أما زميلها مايتو باسيتي من مستشفى سان مارتينو في جنوى، فاعتبر ان حضور التيفوزي في المدرجات سيساهم في عودة الحياة إلى طبيعتها، وقال لردايو مارتي “يجب أن نبدأ بالتحدث عن أمور أخرى غير كوفيد، مثلا كرة القدم. لا يمكننا التحدث فقط عن المرضى والأموات”. -(أ ف ب)