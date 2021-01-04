هل تغلق الصين صنبور آسيا؟

براهما تشيلاني*

نيودلهي ــ حتى بعد خروج اقتصادات آسيا من الركود الناجم عن جائحة مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد19)، فإن استراتيجية الصين المتمثلة في سُـعـار بناء السدود والخزانات على الأنهار العابرة للحدود الوطنية ستضع هذه الاقتصادات في مواجهة حاجز أكثر دواما يحول دونها وتحقيق الازدهار الاقتصادي: نُـدرة المياه. ولعل الخطة التي كشفت الصين عنها النقاب مؤخرا لبناء سد ضخم على نهر يارلونج تسانج بو، المعروف باسم براهمابوترا، تشكل التهديد الأكبر حتى الآن.

تهيمن الصين على خريطة المياه في آسيا، بسبب ضمها لأوطان أقليات عرقية، مثل هضبة التبت الغنية بالمياه وشينجيانج. كان توسع الصين الإقليمي في بحر الصين الجنوبي وجبال الهيمالايا، الذي استهدف حتى بوتان الضئيلة، مصحوبا بجهود مستترة للاستيلاء على موارد المياه في أحواض الأنهار العابرة للحدود الوطنية ــ وهي الاستراتيجية التي لم يسلم من أذاها حتى جيران الصين من الدول الودودة أو المطواعة، مثل تايلاند، ولاوس، وكمبوديا، ونيبال، وكازاخستان، وكوريا الشمالية. الواقع أن الصين لم تتردد في استخدام هيمنتها المائية ضد جيرانها الثمانية عشر عند مصاب الأنهار.

الخريطة

كانت العواقب وخيمة. على سبيل المثال، أدت السدود الأحد عشر الضخمة على نهر ميكونج، الممر المائي الشرياني عبر جنوب شرق آسيا، إلى الجفاف المتكرر باتجاه المصب، وحولت حوض نهر ميكونج إلى بقعة ساخنة أمنيا وبيئيا. في ذات الوقت، في آسيا الوسطى القاحلة إلى حد كبير، حولت الصين المياه من نهري إيلي وإرتيش، اللذين ينبعان من شينجيانج التي ضمتها الصين. ويهدد تحويل المياه من نهر إيلي بتحول بحيرة بلخاش في كازاخستان إلى بحر آرال آخر، الذي جف بالكامل في أقل من أربعة عقود من الزمن.

على هذه الخلفية، ليس من المستغرب أن تخطط الصين لبناء سد براهمابوترا بالقرب من حدودها المتنازع عليها ــ المعبأة عسكريا إلى حد كبير ــ مع الهند. ومؤخرا، استحثت الصحيفة الشيوعية الصينية Huanqiu Shibao، مستشهدة بمقال نشِـر في أستراليا، الحكومة الهندية على تقييم الكيفية التي قد تتمكن بها الصين من استخدام سيطرتها على المياه العابرة للحدود “كسلاح” وربما “خنق” الاقتصاد الهندي. وبمشروع براهمابوترا الضخم، قدمت الصين الإجابة.

يُـقـال إن هذا المشروع الذي سيولد 60 جيجا واط من الكهرباء وفقا للخطة، والذي سَـيُـدمَـج في الخطة الخمسية التالية التي تبدأ في كانون الثاني (يناير)، سيكون أضخم كثيرا من سد الخوانق الثلاثة في الصين على نهر يانجتسي ــ وهو الأكبر في العالم حاليا ــ وسوف يولد ما يقرب من ثلاثة أضعاف الكهرباء التي يولدها سد الخوانق الثلاثة. سوف تنجز الصين هذا المشروع العملاق من خلال تسخير قوة مسقط على مجرى النهر بطول 2800 متر قبل عبوره إلى الهند مباشرة.

الواقع أن ما يسميه رئيس شركة بناء الطاقة التي تديرها الدولة في الصين يان تشيونج “فرصة تاريخية” لبلاده سيكون مدمرا للهند. قبل عبوره إلى الهند مباشرة، ينحني نهر براهمابوترا بشكل حاد حول جبال الهيمالايا، ليشكل الوادي الأطول والأشد انحدارا في العالم ــ ضعف عمق جراند كانيون في أميركا ــ ويحمل أكبر مورد غير مستغل للمياه في آسيا.

تشير التجربة إلى أن المشروع الضخم المقترح يهدد هذه الموارد ــ وجيران الصين على طول مجرى النهر إلى المصب. فقد تسببت الأنشطة التي مارستها الصين أعلى النهر عند المنبع في الماضي في إحداث فيضانات مفاجئة في ولايتي أروناتشال وهيماتشال في الهند. وفي وقت أقرب إلى الزمن الحاضر، تسببت مثل هذه الأنشطة في تحويل المياه الصافية في نهر سيانج الذي كان بكرا ذات يوم ــ وهو الشريان الرئيس لنهر براهمابوترا ــ إلى مياه قذرة رمادية عند دخولها الهند.

عند المناطق العليا من نهر براهمابوترا، تعمل الآن بالفعل نحو عشرة سدود صغيرة أو متوسطة الحجم. لكن المشروع الضخم في منطقة وادي براهمابوترا سيمكن الصين من استغلال التدفقات عبر الحدود بشكل أكثر فعالية. وقد يعزز هذا التلاعب مطالبة الصين بولاية أروناشال الهندية المجاورة، التي تبلغ مساحتها ثلاثة أضعاف مساحة تايوان تقريبا. وتتعاظم حِـدة المخاطر نظرا للمواجهة العسكرية المتوترة التي دامت عِدة أشهر حتى الآن بين الصين والهند، والتي بدأت مع تعديات صينية على الأراضي.

ومع ذلك فإن الدولة التي ستتكبد القدر الأكبر من المعانة نتيجة لمشروع سد براهمابوترا الصيني ليست الهند على الإطلاق؛ بل هي بنجلاديش المكتظة بالسكان وصديقة الصين، التي يشكل نهر براهمابوترا بالنسبة إليها أكبر مصادر المياه العذبة. ومن المرجح أن تؤدي الضغوط المكثفة على إمداداتها من المياه إلى إحداث هجرة جماعية للاجئين إلى الهند، التي تُـعَـد بالفعل موطنا لملايين من أهل بنجلاديش المستوطنين بشكل غير قانوني.

يرقى مشروع براهمابوترا العملاق أيضا إلى صفعة على وجه التبت، التي تُـعَـد بين أكثر مناطق العالم تنوعا بيولوجيا وهي تتمتع بثقافة عميقة الجذور في تبجيل الطبيعة. الواقع أن منطقة الوادي تشكل أرضا مقدسة لأهل التبت: تمثل جبالها ومنحدراتها وكهوفها الرئيسية جسد حارستهم المقدسة، الإلهة دورجي باجمو، ويمثل نهر براهمابوترا عمودها الفقري.

إذا لم يكن في أي من هذا ما يردع الصين، فإن الضرر الذي ستلحقه بشعبها وآفاقها في المستقبل يجب أن يردعها. لقد تسبب إفراط الصين في بناء السدود على الأنهار الداخلية في إلحاق أضرار جسيمة بالبيئة، بما في ذلك عن طريق التسبب في تفتت الأنهار وتعطيل دورة الفيضانات السنوية، التي تساعد في إعادة تخصيب الأراضي الزراعية بشكل طبيعي من خلال نشر الطمي. في شهر آب(أغسطس)، تَـعَـرَّض نحو 400 مليون صيني للخطر عندما هدد فيضان غير مسبوق سلامة سد الخوانق الثلاثة. وإذا انهار سد براهمابوترا العملاق ــ وهو احتمال وارد نظرا للمنطقة النشطة زلزاليا التي سيقام عليها ــ فقد يموت الملايين عند المصب.

تشكل مستجمعات المياه العظمى في منطقة الهيمالايا موطنا لآلاف الأنهار الجليدية ومصدرا لشبكات الأنهار العظمى في آسيا، التي تعد شريان الحياة لما يقرب من نصف سكان العالم. وإذا سُـمِـح باستمرار هذا الاستنزاف الجليدي ــ ناهيك عن تسارعه بفعل أنشطة الصين الكارثية بيئيا ــ فلن تسلم الصين ذاتها من الأذى.

لمصلحتها ــ ومصلحة آسيا ككلــ يتعين على الصين أن تقبل التعاون المؤسسي بشأن التدفقات النهرية العابرة للحدود الوطنية، بما في ذلك تدابير حماية المناطق الهشة بيئيا والاتفاق على عدم سد الأنهار المتدفقة بحرية نسبيا (والتي تلعب دورا بالغ الأهمية في تخفيف آثار تغير المناخ). يستلزم هذا أن تكبح الصين جماح جنون بناء السدود، وأن تتحرى الشفافية بشأن مشاريعها، وأن تقبل آليات تسوية المنازعات المتعددة الأطراف، وأن تتفاوض بشأن معاهدات تقاسم المياه مع الجيران.

للأسف الشديد، لا يوجد سبب وجيه يحملنا على الاعتقاد بأن هذا قد يحدث. بل على العكس من ذلك، ما دام الحزب الشيوعي الصيني باقيا في السلطة، ستستمر الصين في الأرجح في شن حروب المياه المستترة التي لا يمكن لأحد أن يخرج منها منتصرا.

ترجمة: إبراهيم محمد علي

Translated by: Ibrahim M. Ali

*براهما تشيلاني أستاذ الدراسات الاستراتيجية في مركز بحوث السياسات في نيودلهي، وزميل أكاديمية روبرت بوش في برلين، وهو مؤلف تسعة كتب، تتضمن “الطاغوت الآسيوي”، و”المياه: ساحة المعركة الجديدة في آسيا”، و”المياه، والسلام، والحرب: مواجهة أزمة المياه العالمية”.

حقوق النشر: بروجيكت سنديكيت، 2020.

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