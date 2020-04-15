هل تفرض الكورونا ترشيق القطاع العام؟

د.عبدالله محمد القضاه*

نجحت المملكة الأردنية الهاشمية في إستجابتها لمواجهة أزمة الكورونا المستجد؛ وهذا النجاح شهدت به دول العالم؛ في المقابل هناك آثار إقتصادية ومالية ستتحملها الدولة إضافية رغم العجز الذي تعانيه في موازنتها أصلا قبل ظهور هذه الجائحه.

وبما أن عصر المساعدات الدولية ولى إلى غير رجعة؛ وما يرافق ذلك من نكران معظم أصحاب رؤوس الأموال للجميل الذي منحته المملكة لهم؛ والتي لولا حمايتها ورعايتها لبقيت أموالهم دراهم معددودة، أصبح لزاما على الدولة الإعتماد على الذات.

والتساؤل: هل يعقل أن تستمر الدولة الأردنية بجهاز إداري ضخم يتألف من ما يقارب (130) دائرة حكومية (وزارة، دائرة، مؤسسة، هيئة، سلطة، صندوق، مجلس يأخذ صفة المؤسسة، ومجلس لايأخذ صفة المؤسسة، شركة مملوكة…الخ)، ويعمل بهذا الجهاز مايتجاوز ربع مليون شخص، وما لا يقل عن (12) الف موظف يعملون في المؤسسات والشركات المملوكة غير المشمولة بنظام الخدمة المدنية، ناهيك عن العاملين في امانة عمان وإداريي الجامعات الرسمية.

تتفاجىء عندما تكتشف ان دولة عملاقة كالصين تدار حكومتها من (20) وزارة فقط، والمملكة المتحدة – بريطانيا العظمى تتكون حكومتها من (14) وزارة فقط، و(12) وزارة فقط في السويد، ثم نتحدث عن ترهل اداري وضبط نفقات عندما نأتي لمملكتنا الحبيبة التي تتألف حكومتها من زهاء (30) وزارة فقط!!!، ناهيك عن الهيئات والمؤسسات التي لم ينزل الله بها من سلطان!!!.

ومن هنا؛ نقترح على صاحب القرار، والذي يمتلك فرصة ذهبية بتطبيق قانون الدفاع، أن يعيد هيكلة الحكومة أولا بتقليص عدد حقائبها لتكون انطلاقة جادة نحو الاصلاح الحقيقي، ونقترح أن تقتصر على (16) وزارة بالإضافة إلى وزيري دولة فقط، وعلى النحو التالي:

رئيس الوزراء/ وزير الدفاع، والوزارات التالية:

(وزارة الداخلية)، (وزارة العدل)، (وزارة الصحة). (وزارة الخارجية والتعاون الدولي). (وزارة المالية: تشمل إدارة المساعدات والمنح والقروض). (وزارة الاقتصاد الوطني: مهام والصناعة والتجارة والتموين والاستثمار)، (وزارة الموارد الطبيعية والبيئة: مهام الزراعة والمياه والبيئة)، (وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي)، و( وزارة البنى التحتية: مهام الأشغال العامة والإسكان والنقل)، و(وزارة التنمية المحلية : مهام الشؤون البلدية والتخطيط التنموي/ مهام التخطيط التنموي في وزارة التخطيط). (وزارة العمل والتنمية الاجتماعية) ، و( وزارة الثقافة والشباب)، و(وزارة السياحة والآثار)، ووزارة الطاقة والثروة المعدنية. وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.

وزارة الخدمة المدنية والتطوير (ويتم الحاق الحكومة الالكترونية في الوزارة)، حيث ان التكنولوجيا اداة للتطوير وليس العكس.

ويضاف لما سبق وزيري دولة، احدهما لشؤون الاعلام والاتصال وآخر للشؤون السياسية والبرلمانية.

وفي حال الأخذ بهذا المقترح، سيصار بعدئذ الى الانتقال للخطوة الثانية وهي: دمج وهيكلة الهيئات والمؤسسات المستقلة بالشكل الذي يضمن رشاقتها وبالتالي فعاليتها، ثم الانتقال الى مراجعة تشريعات الخدمة المدنية لإعادة صياغتها بالشكل الذي يخدم الرؤية الجديدة المستجيبة لمتطلبات المرحله، وإعادة النظر بحجم القوى العاملة والمزايا الممنوحة لها بالشكل الذي يضمن الفاعلية وإستمرارية الأعمال والتوجه نحو الخدمات الإلكترونية والتطبيقات الذكية ضمن برنامج زمني ومستهدفات قابلة للقياس والمساءلة، فهل تفرض الكورونا هذا الترشيق الذي طالما طالبنا بتطبيقه؟!

*امين عام وزارة تطوير القطاع العام ومدير عام معهد الادارة العامة سابقا

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