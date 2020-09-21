هل تفعل هذه الأشياء في مقر عملك؟ تجنبها الآن للحفاظ على وظيفتك

دبي– يعد الظهور للعمل في الوقت المحدد، واحترام مديرك والالتزام بتسليم المهام من السلوكيات الأساسية للحفاظ على عملك.

ولكن، هناك تصرفات وأفعال يجب تجنبها لترك انطباع مهني والنجاح في وظيفتك.

إليك 8 أشياء يجب عليك تجنبها في مقر العمل

1. كثرة الشكوى

يمكن التعبير عن استيائك بين الحين والآخر للتعامل مع المواقف الصعبة أو المزعجة في عملك، ولكن إذا كثرت الشكاوي وبدأت لفت انتباه زملائك بكثرة شكاويك، فمن الأفضل أن تغير أسلوبك.



لا أحد يحب من يكثرون في الشكاوي، لذا حاول تخطي صعوبات العمل عبر التحدث مع شريك أو صديق، وحافظ على هدوئك التام أثناء القيام بعملك.

2. التطوع طوال الوقت

من الجيد التطوع بأعمال إضافية من بين الحين والآخر لإثارة إعجاب مديرك أو التقدم مهنياً. ولكن، حاول ألا تكون الشخص الذي يتطوع باستمرار لتولي المزيد من المهام، إذ قد يتسبب ذلك بتراخي الآخرين والاعتماد عليك لإنهاء المهام.

كما أن ذلك قد يضعك تحت ضغط هائل في وظيفتك، ما سيؤثر على أدائك العام.

3. اللباس غير لائق

تتبنى العديد من المؤسسات قواعد لباس غير رسمي في بعض الأيام، ورغم أن ذلك قد يكون جيداً لراحتك ومحفظتك، إلا أنه قد يفتح الباب أيضاً لوقوعك في قرارات سيئة.

بصرف النظر عن مدى بعد بيئة عملك عن الرسمية، لا ترتكب خطأ ارتداء ملابس فاضحة للغاية أو ممزقة أو غير مغسولة.

وتجنب أيضاً القمصان التي تحمل عبارات أو شعارات مسيئة والألبسة الصاخبة.

４. التحدث بالمواضيع السياسة

معظم بيئات العمل تصلح للمحادثات غير المتعلقة بالعمل من وقت إلى آخر.

إذ غالباً ما تعد الأحاديث التافهة المتعلقة بالرياضة والاقتصاد مقبولة، ولكن الانخراط بأحاديث سياسية في مكان العمل غالباً ما تعد فكرة سيئة.

وغالباً ما تكون المواضيع السياسة مسائل شخصية وحساسة، وقد تجلب النقاشات الحادة والمشاكل بين زملاء العمل.

５. نشر الشائعات والنميمة

لا أحد يحب النميمة، ولكن ليس هذا السبب الوحيد الذي يجب أن يجعلك تتجنب نشر الشائعات أو التشهير بزملائك في العمل.

في بعض الأحيان قد ينتهي بك الأمر بانتهاك قانون أخلاقي خطير للموارد البشرية ويؤدي إلى طردك.

إذا كنت حقاً بحاجة التحدث عن أحد الأشخاص في مكتبك ومشاركة النميمة مع أحد ما، ابحث عن صديق تثق به خارج حياتك المهنية، وقم بإجراء تلك المحادثات خارج المكتب.

６. قضاء الكثير من الوقت على الأشياء غير المتعلقة بالعمل

قضاء الكثير من الوقت على المكالمات الشخصية أو بتصفح مواقع التواصل الاجتماعي أو أي شيء آخر لا يتعلق بالعمل قد يجلب المشاكل.

هناك فرصة كبيرة أن يلاحظ شخص ما عادات عملك حتى لو كنت تعمل في مكتب مزدحم وصاخب، إذ قد يكون مديرك أو زميلك الفضولي يتابع ما إذا كنت تقضي ساعات العمل في تصفح وسائل التواصل الاجتماعي أو تقوم بمهامك الأساسية.



وإذا كنت تستخدم شبكة الهاتف أو الانترنت الخاصة بالشركة فلا يمكنك التعرف أبداً على البيانات التي قد تتعقبها شركتك، فاحذر من القرارات والتصرفات التي قد تسبب لك المشاكل.

７. القدوم للعمل أثناء مرضك

بعض الشركات لا تميز بين الإجازات السنوية والأيام المرضية، ولذا، قد يدفعك شعورك بالمرض بالتفكير قبل أخذ إجازه مرضية، ما يدفعك للتوصل إلى قرار تخصيص هذه الإجازة لعمل شيء آخر أكثر متعة.

ورغم أن القدوم إلى العمل بزكام خفيف مع الحرص على عدم نقل الفيروس لزملائك قد يعتبر لائقاً في بعض الأحيان وبحسب الموقف، إلّا إذا كنت تعاني من الحمى أو السعال في الرئة أو أي نوع من الاضطرابات الهضمية الخطيرة، فبقائك في المنزل سيكون أكبر خدمة لزملائك لعدم نشر العدوى وإيذائهم.

إذا أصبت بوعكة صحية خفيفة ويمكنك العمل، حاول الحصول على إذن للقيام بعملك من المنزل وتجنب نقل الأمراض.

８. سرقة طعام زملائك في العمل

من أكثر سلوكيات العمل إزعاجاً هو أخذ وجبة أحد زملائك من الثلاجة المشتركة دون إعلامه أو استئذانه. إذا وصل بك الحال إلى يأس يدفعك للشعور بحاجة تناول أطعمة زملائك، يفضل استئذانهم مباشرة.CNN بالعربية