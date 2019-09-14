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هل تفكِّر بالمكتب المناسب لطفلك؟ السر في ضبط الارتفاع

منذ ساعتين

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الغد-أوصت الهيئة الألمانية للفحص الفني عند‬ ‫شراء مكتب للطفل باختيار الموديلات القابلة لضبط الارتفاع، مع مراعاة‬ ‫اختيار مقعد قابل لضبط الارتفاع أيضا.‬

‫وأوضحت بأنه يتعين إعادة ضبط ارتفاع المكتب مع جسم‬ ‫الطفل كل ستة أشهر، ويفضل أن تكون الآلية التي يعتمد عليها المكتب سهلة‬ ‫الاستخدام مثل عمود الإدارة. مع العلم بأن أسطح المكتب القابلة للإمالة‬ ‫جيدة لوضعية جسم الطفل عند أداء الواجب المنزلي. ‬

‫ويمكن قبل الشراء تجربة ما إذا كان المكتب ككل يتمتع بالاستقرار ولا‬ ‫يمكن أن يضر بالطفل عند إمالة اللوحة أو يسبب له جروحا في جسمه، كما نقلت الجزيرة عن الوكالة الالمانية.‬

‫وينبغي أن يبلغ عرض المكتب 110 سم وطوله 60 سم، وفي حال استخدام حاسوب‬ ‫ينبغي أن يبلغ الطول 80 سم لتوفير مسافة كافية للنظر إلى الشاشة. ‬

‫وللشعور بالراحة أثناء الجلوس، ينبغي اختيار مقعد جيد وقابل لضبط‬ ‫الارتفاع أيضا ويشتمل على مسند ظهر قابل للضبط أيضا.

وكي يجلس الطفل‬ ‫بشكل صحيح، ينبغي أن يشكل كل من الفخذ والساق أثناء الجلوس زاوية قدرها‬ ‫90 درجة أو أكثر. كما ينبغي أن يشكل الساعد والعضد أيضا زاوية قدرها 90‬ ‫درجة أو أكثر أثناء استقرارهما على سطح المكتب.‬

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