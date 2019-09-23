هل تقبلين استئجار المجوهرات..لتخفيض تكاليف الزفاف؟

الغد– كشف استطلاع أجري عام 2019 أن الأزواج في الولايات المتحدة ينفقون أكثر من 29 ألف دولار لتنظيم حفلة الزواج. وحتى الأزواج الذين يعرفون كيفية التحكم في ميزانيتهم يمكن أن ينفقوا أموالا طائلة أكثر مما كانوا يتوقعون، وذلك من خلال دعوة عدد كبير من الضيوف أو صرف أموال كثيرة لشراء أرقى وأجمل بطاقات الدعوات.

وفي تقرير نشرته مجلة “ريل سيمبل” الأميركية كما نقلت الجزيرة، قالت الكاتبة ماغي سيفر إن بعض الأمور المتعلقة بالزفاف ربما تستحق أن تنفقي عليها المال، إلا أن هناك تكاليف أخرى يمكنك تجنبها كي لا تغرقي في الديون.

وفيما يلي بعض الطرق الفعالة التي من شأنها أن تساعدك على تقليص حجم التكاليف عند التخطيط لحفل زفافك:

1. تقليص لائحة المدعوين

هذه إحدى أنجع الطرق لخفض تكلفة حفل الزفاف، بدءًا من تركيب منصة الرقص وصولا إلى الطعام. وتنصح مديرة التخطيط المالي في شركة “جون هانكوك” ميستي لينش “بالتفكير في تنظيم حفل زفاف صغير مع الأصدقاء المقربين والعائلة، عوضا عن أن يكون ضخما”، فلا داعي لدعوة جميع الأشخاص الذين تعرفينهم إذا كانت ميزانيتك محدودة.

2. البحث عن المكان المناسب لحفل الزفاف

قد تظنين أن إقامة حفل زفاف في الفناء الخلفي لمنزلك سيوفر لك المال، ولكن هذا ليس الحال دائما، فاستئجار الزينة والديكور وتركيبها في مساحة غير مخصصة عادة ما يكلف الكثير من المال. ضعي في الاعتبار أنه بإمكانك ادخار المال من خلال استئجار قاعة مخصصة لإقامة مثل هذه المناسبات، فهي غالبا ما تحتوي على بياضات المناضد والكؤوس والأواني.

سيساعد استئجار هذه الأماكن في تقليل المصاريف على بعض الخدمات الإضافية، مما يوفر لك المال لأغراض أخرى.

يمكن البحث عن أماكن تستضيف فيها ضيوف الحفل والاستقبال، لأن ذلك سيقلص وقت التنقل من مكان إلى آخر، لا سيما بالنسبة للمصور الفوتوغرافي والفرقة الموسيقية. وهكذا سيكون بإمكانك إعادة استخدام مقاعد الحفلات والديكور بسهولة في مكان حفل الاستقبال.

3. إقامة حفل الزفاف خارج موسم الأعراس

لا يمكن أن تناسب هذه الفكرة الجميع، لكن الأمر يستحق التفكير، لا سيما إذا كنت بحاجة إلى إيجاد حل لمشكلة الميزانية. فغالبا ما تقام حفلات الأعراس نهاية الأسبوع، مما يعني أن مؤجري قاعات الزفاف عادة ما يحددون سعرا مرتفعا خلال هذا اليوم. وينطبق الأمر نفسه على عطلات نهاية الأسبوع خلال موسم الأعراس الذي يبدأ من فصل الربيع حتى بداية فصل الخريف.

4. إبقاء كل شيء بسيطا

ينبغي أن يكون فستان الزفاف والكعكة وبطاقات الدعوة والزهور بسيطة قدر الإمكان، فكلما كانت هذه التفاصيل معقدة أكثر ارتفعت التكاليف.

وقالت لينش “عندما يتعلق الأمر بالملابس والديكور، حددي ما هو الأهم بالنسبة إليك واستغني عن الباقي”. تذكري أنه كلما كان عدد زهور السكر المصنوعة يدويًّا الموجودة على الكعكة أكبر ارتفعت الفاتورة، وعوضا عن ذلك يمكنك أن تطلب كعكة تكون مزينة بكريمة الزبدة.

وعندما يتعلق الأمر بالدعوات وغيرها من الأغراض الورقية، تجنبي التفاصيل التي تكلف الكثير من المال مثل الحروف المزخرفة والرسوم.

5. اختيار المكان والطعام والزهور وفقا للموسم

شراء الأزهار الموسمية والطعام من مصادر محلية يكلف أقل مقارنة بشرائها من مكان آخر. اطلبي المساعدة من أحد المحترفين ليساعدك على إيجاد شيء جيد بسعر معقول.

6. استئجار أو استعارة المجوهرات والإكسسوارات

إذا لم يكن لديك أقراط ألماس لارتدائها يوم حفل زفافك، فيمكنك استعارتها من إحدى الصديقات أو أحد أفراد العائلة، أو يمكنك أيضا استئجارها.

7. إفطار أو غداء متأخر

يمكن أن يكلفك استئجار المكان الذي ترغبين في إقامة حفل الزفاف فيه مبلغا أقل إذا ما حجزته خلال فترة الصباح أو في وقت مبكر بعد فترة الظهيرة. وهناك أسباب أخرى تجعلك تنظمين حفل زفافك في وقت مبكر من اليوم، فتكلفة وجبات الإفطار والغداء عادة ما تكون أقل مقارنة بوجبات العشاء.

8. عدم تقديم هدايا للضيوف

رغم أن تقديم هدايا للمدعوين بادرة لطيفة فإنها ليست ضرورية، إذ في أغلب الحالات ينسى الضيوف أخذ هذه الهدايا وبعضهم الآخر يرمونها على الفور.