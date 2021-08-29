هل تملك جهاز كمبيوتر قديم؟ أخبار سارة من (Windows 11) تهمك

في الوقت الذي كشفت فيه شركة مايكروسوفت العالمية عن وجود خلل في نظام الحوسبة السحابية الخاص بها ولشركات عالمية أخرى الأسبوع الماضي، أعلنت في 29 آب (أغسطس) عن بعض التحديثات.

سمحت شركة مايكروسوفت بتحديث نظام التشغيل، على أجهزة الحاسوب الشخصية التي تفي بمتطلبات معينة.

وبأخبار سارة لأصحاب الحواسيب القديمة، أعلنت شركة مايكروسوفت بأنهم يستطيعون تثبيت Windows 11 على الأجهزة القديمة.

ونوهت شركة مايكروسوفت إلى أن طريقة تحديث نظام التشغيل Windows 11 للأجهزة القديمة يختلف عن الحواسيب ذات نظام التشغيل 10Windows .

وأضافت أنه للتحديث من نظام التشغيل Windows 11 إلى Windows 10، لن يكون بالضغط على زر التحديث كما هو الحال في الأجهزة الحديثة.

يتعين على أصحاب الحواسيب القديمة، بتنزيل ملف ISO لنظام التشغيل Windows 11 وتثبيت Windows 11 يدويًا على الحاسوب، وفق شركة مايكروسوفت.

ويذكر أن شركة مايكروسوفت أعلنت في وقت سابق عن الحد الادنى لمتطلبات الدعم لنظام Windows 11.

وتشمل متطلبات المعالج ” معالج ثنائي النواة بسرعة 1 جيجاهرتز و 64 بت؛ ذاكرة الوصول العشوائي: 4 جيجابايت ؛ التخزين: 64 جيجابايت؛ العرض: شاشة 9 بوصة بدقة 1366 × 768 بكسل على الأقل؛ دعم UEFI؛ التمهيد الآمن ودعم TPM 2.0؛ رسومات متوافقة مع DirectX 12 أو WWDM 2.x”.

وكانت شركة مايكروسوفت قد تعرضت في نهاية العام الماضي عن هجوم سيبراني واسع النطاق.

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