هل تملك شخصية غير محبوبة؟ إليك هذه المؤشرات

علاء علي عبد

عمان- يرغب الجميع بأن يكونوا محبوبين من قبل الأشخاص من حولهم من أقارب ومعارف، لكن هذه الرغبة لا تتحقق في بعض الأحيان بشكل يجعل المرء يسأل نفسه، خصوصا لو كان يمتلك شخصية مرهفة إلى حد ما.. ما السبب الذي يجعلني غير محبوب من الكثير من الناس؟

ما من شك أن التعامل الدمث واللين من شأنه أن يجذب الآخرين مظهرين حبهم للمرء، لكن ما يخفى على الكثيرين أن إحساس المرء بعدم حب البعض له قد لا يكون بسبب أخطاء ارتكبها في حقهم، ولكن بسبب عدم قدرته على تقبل الأخطاء التي ارتكبوها هم فأدى لنفورهم منه.

فيما يلي نستعرض عددا من الأمثلة على هذا الأمر: