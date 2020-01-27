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هل حجرت وزارة الصحة على عمّال في مشروع العطارات؟

منذ 15 دقيقة

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رهام زيدان

عمان-تناقضت المعلومات حول تطبيق حجر صحي على عمال صينيين في مشروع العطارات.

إلى ذلك، طلبت وزارة الصحة من العمّال الصينيين في مشروع العطارات “عدم الاختلاط” بالعمال الآخرين وخاصة الذين قدموا من الصين بعد تاريخ 31/12/2019، بحسب المساعد الأمين العام للرعاية الصحية الأولية الدكتور عدنان اسحاق.

وقال اسحاق للغد، إن الوزارة لم تفرض حجرا صحيا على المشروع بالكامل.

بالمقابل قال مصدر مطلع في المشروع لـ”الغد”، إن الوزارة أجرت فحصا لأحد العمال الصينيين وثبت خلوه من مرض كورونا، إلا أنها طلبت حجر العمال صحيا بشكل احترازي بالتعاون مع سفارة بلادهم في نفس موقع المشروع.

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