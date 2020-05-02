هل زاد التعلم عن بعد نسب العنف ضد الطفل؟

عمان – في كل مرة تلجأ بها عبير “اسم مستعار” إلى ضرب أبنائها لأسباب تتعلق باجبارهم على الدراسة، تصاب بعد ذلك بحالة من الندم الشديد تتبعها أحيانا نوبات بكاء في الخفاء.

تقول عبير “يتحمل ابنائي وزر عصبيتي الزائدة، بين مسؤوليات الأسرة الكبيرة وما يقابلها من خلافات بين الأطفال على الهواتف النقالة وشاشة الحاسوب، ورفض الالتزام بمتابعة الدروس يضاف إلى ذلك شعوري بالفشل على مساعدتهم باستيعاب المواد الدراسية”.

وتضيف “غالبا ما تشب بينهم الخلافات على من سيستخدم الحاسوب، خصوصا عندما تصدف أن تكون الحصص في ذات الموعد. الأمر الأكثر صعوبة أنني اضطر غالبا البقاء الى جانبهم لضمان أنهم يتابعون الحصة جيدة، بعد انتهاء الحصة أعيد مراجعة الشرح واشرف على حلهم للواجبات”.

وتزيد “المسألة مرهقة بشكل كبير، في بداية الحجر لم يكن مصرحا لزوجي العمل، كان يساعدني بشكل كبير أما الآن بعد عودته إلى عمله باتت كل المسؤولية ملقاة على عاتقي”.

رغم أن متابعة الواجبات المدرسية هي مهمة متوقعة من الأهالي في الأيام العادية، لكن ما يجعل هذه المهة أكثر صعوبة أن الأطفال لا يذهبون إلى المدرسة الآن، وحتى ان كان يتم بث الدروس على المنصات الإلكترونية الخاصة بوزارة التربية والتعليم أو المدارس الخاصة، لكن ذلك يتطلب متابعة واشراف عن قرب من الأهالي خصوصا للطلبة في مرحلة التأسيس.

تقول شيرين، وهي معلمة للمرحلة الأساسية وأم كذلك، “يتطلب ضبط الغرفة الصفية مهارات خاصة من المعلم، كما أنه يستغرق جزءا لا بأس به من وقت المعلم، لذلك طلبنا كمدرسة ومعلمين من الأهالي أن يكونوا على مقربة من أبنائهم أثناء بث الحصص، فالطالب في الصفوف الأساسية سريع التشتت والانشغال بما يحيط به”.

وتستدرك شيرين “ندرك تماما أن ذلك يشكل عبئا إضافيا على الأهالي وان هذا الأسلوب ليس الحل الأمثل لكنه الوحيد المتاح لحين اعادة فتح المدارس، لذلك نحاول عدم إرهاق الأهالي بالواجبات المدرسية وتحديد مواعيد الامتحانات في فترات مناسبة لهم دون اثقال في مواد الامتحانات”.

فرح أم لطفلين أحدهما في الصف الأول، لا تستخدم فرح أسلوب التعنيف مع أطفالها حيث تؤمن بانه أسلوب غير مجد تربويا بل أنه يلحق ضررا كبيرا في تنشئة الأطفال، لكنها تقول أنه منذ بدء تطبيق التعلم عن بعد أصبحت أكثر عصبية في التعامل مع طفلها وغالبا ما تلجأ للصراخ خصوصا مع ممانعة ابنها الالتزام بالدراسة.

وفي هذا السياق، تلفت المديرة الاقليمية للمؤسسة العربية للتنمية “رواد” سمر دودين الى رصد لحالات العنف الأسري والعنف ضد الطفل خلال أزمة كورونا تقوم عليه حملة سراج للحماية من العنف، التي اطلقتها المؤسسة.

وتقول “نحن بصدد رصد العنف المنزلي بعد كورونا ولدينا معلومات أولية من خلال حملة “سراج”، تشير إلى أن الأم تتحمل مسؤوليات كبيرة وان عملية التعلم عن بعد تزيد من الضغوطات في المنزل، ما يزيد من حالات الغضب والعنف”.

وتضيف “لم ننته بعد من استبيان المكالمات الهاتفية للتحقق ولكن بالمقابل وصلنا من بعض الأسر انها ربما تكون فرصة لإعادة بناء سلوك أكثر إيجابية مع التعامل مع التعلم ضمن حدود مساحات منزلية مكتظة ونحن نتابع من خلال ميسري وميسرات الحملة كيف تعمل الأسر والوالدين والاخوة والأخوات الأكبر عمرًا على تطوير نظام بيتي للتعلم عن بعد”.

اما المديرة التنفيذية لمجموعة القانون لحقوق الإنسان المحامية ايفا أبو حلاوة فتبين أن “للتعليم عن بعد إيجابيات كثيرة من أهمها إكساب الأطفال مهارات استخدام تكنولوجيا وتلافي عيوب التعليم التقليدي خاصة ما يتعلق بالتلقين وقد يكون وسيلة لردم الفجوة بين التعليم الخاص والحكومي إذا تم توفير الاحتياجات الخاصة ومتطلبات التعليم عن بعد من أجهزة وإنترنت”.

لكنها تضيف “ما يجب الانتباه له بأنه في التعلم عن بعد او التعليم المنزلي يلقى العبء على الأم التي لا تستطيع افتراض أن لديها القدرة والرغبة والمهارة على التعامل مع التكنولوجيا أو مع تدريس الأطفال فقد تكون نفسها لديها تحديات بالمهارة أو عدم توفر المكان الملائم للطفل داخل المنزل للتواصل خاصة في حالة وجود أكثر من طفل بالعائلة أو أن الأم لديها مسؤوليات أخرى كالعمل عن بعد بالإضافة إلى الأعباء المنزلية والتي لا يتم تقاسمها عادة بين الزوجين، وقد يخلق محدودية المكان والأجهزة حالة من التوتر والخلاف بين أفراد الأسرة أو قد يؤدي عدم توفر مهارات التعليم للوالدين لاستخدام العنف ضد الأطفال”.

ومنذ بدء الجائحة وتطبيق قرار اغلاق المدارس لم تصدر أي جهة أكاديمية، احصائية أو بحثية دراسة حول أثر الجائحة والحظر على معدلات العنف الواقع على الأطفال، أما الارقام الوحيدة المتاحة فهي نتائج استطلاع للراي اجراه مركز الدراسات الاستراتيجية حول العنف الاسري بين ان نسب العنف الأسري ارتفعت بنسبة 16 %، لكن الاستطلاع لم يحدد فئات ضحايا العنف.

كما أظهرت دراسة اعدتها مؤسسة درة المنال للتنمية والتدريب أن نحو 61 % من العائلات ترى أن محدودية الإمكانات مثل الأجهزة الإلكترونية تؤدي إلى مشاكل بين الأبناء فيما بينهم وبين الأهل وتنتقص من حق الطالب في حضور الحصص الدراسية المعروضة.

وكانت أخر الاحصائيات المتعلقة بالعنف الواقع على الطفل هي التي تضمنها مسح السكان والصحة الاسرية الصادر عن دائرة الاحصاءات العامة في العام 2018 والذي بين أن “81 % من الأطفال تعرضوا لأسلوب عنيف للتهذيب”.

ووفقا لنتائج المسح، فإن “76 % تعرضوا لنوع من العقاب النفسي، و59 % تعرضوا لنوع من أنواع العقاب الجسدي، و13 % تعرضوا لنوع من العقاب الجسدي الحاد”.