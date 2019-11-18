هل ستساهم القرارات التحفيزية الجديدة لقطاع المركبات باستقرار السوق؟ (فيديو غراف)

هبة العيساوي وعبدالرحمن خوالدة

عمان – هل ستساهم القرارات التحفيزية الجديدة لقطاع المركبات باستقرار السوق؟، كان السؤال الأبرز بعد أن أعلنت الحكومة قراراتها أمس، في أعقاب ما شهده القطاع في الفترة الماضية من ارباك نتيجة عدم ثبات التشريعات ما أدى إلى هبوط الطلب وعملية التخليص على المركبات.

وبحسب القرارات الجديدة التي أعلنت عنها الحكومة سيتم تخفيض الضريبة الخاصة على مركبات الكهرباء (250 كيلو واط) من 25% إلى 10% ، ومركبات الكهرباء (251 كليو واط فما فوق) من 25% إلى 15%.

وسيتم أيضا إلغاء ضريبة الوزن والاستعاضة عنها بضريبة 4% من قيمة المركبة.

وأكد رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة محمد البستنجي على ان القطاع عانى من حالات ارتباك واحجام عن الطلب من قبل المواطنين خلال اليومين الماضيين وصباح اليوم في انتظار وضوح الرؤية لشمول الحزمة الثانية للمركبات او عدم شمولها.

وبين البستنجي بأنه في حال شمول القطاع في الحزمة الثانية فإن ذلك سينعكس بالإيجاب على المواطنين والتجار خاصة إذا ما شملت هذه الإجراءات المنتظرة المركبات المتوسطة والكبيرة التي تعد الأكثر طلبا في السوق

يشار إلى أن الحكومة منذ مطلع العام 2017 اتخذت قرارا عدلت فيه نسب الاستهلاك على المركبات، وزادت الضريبة على مركبات “البيك أب”، ثم عدلت الضريبة على مركبات الهايبرد، ووضعت ضريبة على وزن المركبة، ثم عدلت نظام شطب المركبات، وأخيرا ألغت إعفاء المركبات العاملة كليا بالكهرباء من الضريبة.

وكانت الحكومة قد فرضت رسما مقطوعا تتراوح قيمته بين 500 و 1500 دينار على كل مركبة تدخل الأردن بحسب الوزن.

وكان يتم استيفاء ضريبة خاصة على سيارات الركوب التي يتجاوز وزنها 1000 كغم بمبلغ 500 دينار وسيارات الركوب التي يزيد وزنها على 1000كغم ولا يتجاوز 1250 كغم مبلغ 750 دينارا وسيارات الركوب التي يزيد وزنها على 1250 كغم ولايتجاوز 1500 كغم مبلغ 1000 دينار وسيارات الركوب التي يزيد وزنها 1500 كغم 1500 دينار .

وبحسب احدث الإحصائيات المتعلقة بالتخليص على المركبات “البنزين والهايبرد والكهرباء” وذلك عن شهر تشرين الأول (أكتوبر)، حيث أظهرت الإحصائيات انه تم التخليص على 38 سيارة كهربائية فقط في المنطقة الحرة الزرقاء.

وبلغ عدد مركبات “الهايبرد” التي تم التخليص عليها في المنطقة الحرة الزرقاء خلال الشهر الماضي 727 مركبة، في حين بلغت مركبات البنزين والديزل 1801 مركبة، بمجموع كليّ بلغ 2566 مركبة.