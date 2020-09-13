هل ستعود المدارس والجامعات إلى طبيعتها؟ 9 خبراء يتأملون مستقبل التعليم بعد الجائحة

مجموعة من الخبراء – (فورين بوليسي) 5/9/2020

ترجمة: علاء الدين أبو زينة

عاد الملايين من طلاب المدارس والجامعات إلى الفصول الدراسية، بالحضور الشخصي في الغرف الصفية أو بغير ذلك. وتعيد المدارس فتح أبوابها بقواعد صارمة بسبب فيروس كورونا. وهناك العديد من النماذج -بدءًا من “الصفوف الوهمية” المستخدمة في الدنمارك، التي تقصر التفاعل مع بقية المدرسة على مناهج هجينة، حيث الحضور الشخصي جزئي فقط، إلى التعلم المستمر عن بُعد مع كل مشكلاته من الطلاب المشتتين وأولياء الأمور المرهقين. ويبدو أن بعض المدارس في أوروبا وشرق آسيا قد خففت قواعد التباعد الاجتماعي بنجاح؛ وأعيد فتح البعض الآخر فقط ليعاد إغلاقها مرة أخرى مع ارتفاع معدلات الإصابة.

بل إن الجامعات تعاني أكثر من المدارس. ويبدو أن مساكن الطلبة والتواصل الاجتماعي للطلاب هي موائل طبيعية للفيروس. وقد تعاني الجامعات الخاصة التي تعتمد على مدفوعات الرسوم الدراسية في حال قرر الآباء أن التعلم عن بعد لا يستحق التكلفة الباهظة -أو إذا لم يعد الطلاب الصينيون الذين يدفعون الرسوم الدراسية كاملة. لكن هناك شيئاً واحداً مؤكداً: لقد أطلق “كوفيد-19” ثورة في التعلم الرقمي، والتي يمكن أن تغير العالم الأكاديمي إلى الأبد.

لمساعدتنا على تعقب تأثيرات الوباء على التعليم في المستقبل، طلبت مجلة “فورين بوليسي” من تسعة مفكرين بارزين أن ينظروا في كُراتهم الكريستالية.