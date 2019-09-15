“هل ستواجه تعهدات نتنياهو العين الحمراء الأردنية؟” ثاني حلقات “ندوة لايف” غداً (فيديو)

عمان- الغد- تناقش الحلقة الثانية من برنامج #ندوة_لايف التي ستبث الساعة السابعة من مساء غدٍ الاثنين على صفحة “الغد” على فيسبوك تعهدات رئيس الوزراء بنيامين نيتنياهو الأخيرة حول فرضة السيادة الإسرائيلية على غور الأردن والمستوطنات وشمال البحر الميت حال فوزه بالانتخابات الرئاسية الإسرائيلة.

وتحمل حلقة الاثنين، من البرنامج الذي تعده وتقدمه الزميلة غادة الشيخ عنوان: “هل ستواجه تعهدات نتينياهو العين الحمراء الأردنية؟”، وسيكون ضيوف الندوة كل من وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال السابق سميح المعايطة، والنائب نبيل غيشان، إضافة إلى نقيب المحامين مازن ارشيدات.

وستبث الحلقة بخاصية البث المباشر على صفحة “الغد” على فيسبوك، وستمنح المجال للمتابعين برطح أسئلتهم واستفساراتهم على ضيوف الندوة، سعياً لتعزيز الدور التفاعلي الذي يسعى إليه برنامج #ندوة_لايف.

ويشار إلى أن الحكومة وعقب تصريحات نتنياهو صرحت بأن تعهدات الأخير خرق للقانون الدولي، واعتبرت النقابات المهنية الأردنية أن ذلك حلم لن يتحقق، فيما طالب نواب الحكومة باستخدام العين الحمراء للتصدي لتلك التعهدات.

وستطرح حلقة يوم غد الاثنين، “هل ستواجه تعهدات نتينياهو العين الحمراء الأردنية؟” جملة من الأسئلة أهمها هل يقصد بالعين الحمراء التي يطالب بها نواب الحكومة هي التلويح باتفاقية والدي عربة كأداة ضغط؟ وكيف سيشفى غليل الاستنكار الشعبي الأردني من تعهدات نتنياهو؟ وغيرها من الأسئلة التي ستطرح على ضيوف الندوة.