هل سيؤدي رد إيران على غارة سليماني إلى الحرب؟ ما الذي يمكن أن تفعله طهران تالياً

إيلان غولدنبيرغ* – (فورين أفيرز) 3/1/2020

ترجمة: علاء الدين أبو زينة

كان قاسم سليماني؛ قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإسلامي، إحدى أكثر الشخصيات نفوذاً وشعبية في الجمهورية الإسلامية، وعدواً خاصاً للولايات المتحدة الأميركية. كان هو الذي قاد الحملة الإيرانية لتسليح وتدريب الميليشيات الشيعية في العراق -تلك الميليشيات المسؤولة عن مقتل حوالي 600 جندي أميركي في الفترة من 2003 إلى 2011- وأصبح الممون الرئيسي للنفوذ السياسي الإيراني في العراق بعد ذلك، وعلى الأخص من خلال جهوده لمحاربة تنظيم “داعش”. وقاد سياسات إيران لتسليح ودعم الرئيس السوري بشار الأسد، بما في ذلك عن طريق نشر ما يقدر بنحو 50.000 من مقاتلي الميليشيات الشيعية في سورية. وكان هو رجل الارتباط في علاقة إيران بحزب الله في لبنان؛ حيث ساعد على تزويد المجموعة بالقذائف والصواريخ لتهديد إسرائيل. وقاد استراتيجية إيران لتسليح الحوثيين في اليمن. ولكل هذه الأسباب وأكثر، كان سليماني بطلاً شعبياً بالنسبة لطائفة من الناس في إيران وفي جميع أنحاء المنطقة.

باختصار، اتخذت الولايات المتحدة خطوة تصعيدية للغاية باغتيال أحد أهم وأقوى الرجال في الشرق الأوسط.

وتبرر إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عمليتها بأن سليماني كان إرهابياً، وبأن اغتياله كان عملاً دفاعياً أوقف هجوماً وشيكاً. وقد يكون هذان التأكيدان صحيحين أو غير صحيحين، لكن الولايات المتحدة لم لتكن لتشعر أبداً بأنها مضطرة إلى العمل ضد الجنرال الإيراني لو لم يكن ذلك نتيجة للسياسة الطائشة التي انتهجتها الإدارة منذ توليها الحكم. وقد عمد ترامب، في أيار (مايو) 2018، إلى مغادرة الاتفاق النووي الإيراني واعتمد سياسة “الضغط الأقصى” لتشديد العقوبات الاقتصادية على إيران. وعلى مدى عام كامل، ردت إيران بضبط النفس، في جهد كان يهدف إلى محاولة عزل الولايات المتحدة دبلوماسياً وكسب تنازلات اقتصادية من أطراف أخرى من الموقعين على الاتفاق النووي.

لكن ذلك النهج المنضبط فشل في تحقيق فوائد مادية. وبحلول أيار (مايو) 2019، اختارت طهران بدلاً من ذلك خرق الاتفاقي النووي وتصعيد التوترات في جميع أنحاء المنطقة. أولاً، جاءت الهجمات الإيرانية بالألغام البحرية ضد الشحن الدولي في أيار (مايو) وحزيران (يونيو). ثم قامت بإسقاط طائرة أميركية من دون طيار، مما أدى إلى نشوء صراع مفتوح مع الولايات المتحدة. وفي أيلول (سبتمبر)، أصابت صواريخ إيرانية منشأة بقيق في المملكة العربية السعودية -التي يمكن قول أنها تشكل أهم جزء من البنية التحتية النفطية في العالم. ثم بدأت مجموعات الميليشيات الشيعية بإطلاق الصواريخ على القواعد الأميركية في العراق، مما أدى في النهاية إلى مقتل متعاقد أميركي الأسبوع الماضي. وقد جلبتنا الضربات الانتقائية الأميركية أخيراً إلى اغتيال سليماني.

السؤال الأكثر أهمية الآن هو كيف سترد إيران. يشير سلوك الجمهورية الإسلامية خلال الأشهر القليلة الماضية وعلى مدار تاريخها الطويل إلى أنها قد لا تتسرع في الانتقام. بدلاً من ذلك، سوف تختار بعناية وبصبر مقاربةً تراها فعالة، وستحاول على الأرجح تجنب خوض حرب شاملة مع الولايات المتحدة. ومع ذلك، فإن أحداث الأيام القليلة الماضية تثبت أن خطر سوء التقدير مرتفع الآن بشكل لا يصدق. من الواضح أن سليماني لم يعتقد أن الولايات المتحدة سوف تذهب إلى تصعيد كبير، وإلا لما ترك نفسه مكشوفاً على مرمى حجر من القوات العسكرية الأميركية في العراق. ومن جانبه، كان ترامب حازماً في التعبير عن عدم اهتمامه ببدء حرب جديدة في الشرق الأوسط -ومع ذلك، ها نحن هنا على حافة الهاوية.

يجب على الولايات المتحدة أن تتوقع، في الحد الأدنى، أن تجد نفسها في صراع مع الميليشيات الشيعية في العراق، والتي ستستهدف القوات الأميركية والدبلوماسيين والمدنيين الأميركيين. وكان العراق هو المسرح الذي وقعت فيه الضربة الأميركية، وبالتالي المكان الأكثر منطقية لأن تقوم إيران بالرد الفوري فيه. وعلاوة على ذلك، كانت مجموعات الميليشيات العراقية قد صعّدت أنشطتها مُسبقاً خلال الأشهر الستة الماضية. وهي من بين وكلاء إيران الأكثر استجابة وسوف يكون لديها دافع كبير للعمل، بالنظر إلى أن أبو مهدي المهندس، أحد كبار قادتها، قُتل في الغارة مع سليماني.

أما ما إذا كان الوجود الأميركي في العراق ما يزال قابلاً للاستدامة، فهو سؤال مفتوح. وليس الوضع الأمني، الذي أصبح معقداً الآن بالتأكيد، هو المشكلة الوحيدة. كانت عملية الاغتيال تشكل انتهاكاً جسيماً للسيادة العراقية -والذي تم من جانب واحد ومن دون موافقة الحكومة العراقية- بحيث سيتعرض المسؤولون العراقيون لضغوط سياسية هائلة لإخراج القوات الأميركية. وليس ينطوي الكثير من العراقيين على أي حب للولايات المتحدة أو إيران، لكنهم يريدون فقط إعادة بلادهم إليهم ويخشون أن يوضعوا في وسط المواجهة الأميركية الإيرانية. ويمكن أن يتحول الوضع الحالي إلى سيناريو أسوأ حالة بالنسبة لهؤلاء المواطنين.

لكن انسحاباً أميركياً فوضوياً تحت النار يمكن أن يشكل أيضاً مخاطر حقيقية. وتبقى مهمة مواجهة “داعش” مصدر قلق دائم، وإذا ما أُجبِرت الولايات المتحدة على مغادرة العراق، فإن هذا الجهد قد يتعرض إلى ضربة خطيرة. وما يزال “داعش” يحتفظ بوجود له تحت الأرض ويمكنه الاستفادة من فوضى الانسحاب الأميركي أو الصراع الأميركي-الإيراني لتحسين موقعه في العراق.

ولن تكون تداعيات عملية الاغتيال مقتصرة بالضرورة على العراق. يستطيع حزب الله اللبناني، الذي يتمتع بعلاقة وثيقة مع إيران ومن المرجح أن يستجيب للطلبات الإيرانية، أن يقوم بمهاجمة أهداف أميركية في لبنان. وحتى إذا قررت إيران تجنب حدوث تصعيد كبير في لبنان، فإن عملاء حزب الله موزّعون في جميع أنحاء الشرق الأوسط ويمكنهم مهاجمة مصالح الولايات المتحدة في أماكن أخرى من المنطقة. وقد يختار حزب الله اللبناني، بدلاً من ذلك، شن هجمات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، على الرغم من أن هذا الرد سيكون أقل احتمالاً. فحزب الله يريد تجنب نشوب حرب شاملة مع إسرائيل والتي سيكون من شأنها أن تدمر لبنان، وقد أعلنت إدارة ترامب على الملأ مسؤوليتها عن قتل سليماني، مما زاد من احتمال توجيه ضربة انتقامية إلى الولايات المتحدة مباشرة.

تستطيع إيران أن توجه ضربات صاروخية ضد القواعد الأميركية في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، أو ضد المنشآت النفطية في الخليج. وقد فاجأت دقة الضربات الصاروخية الإيرانية على منشأة بقيق النفطية في أيلول (سبتمبر) الولايات المتحدة وبقية العالم، على الرغم من أن إيران حاولت عن قصد إبقاء الهجوم محدوداً ورمزياً. وفي المناخ الحالي، يمكن لإيران أن تختار أن تصبح أكثر عدوانية، على اعتبار أنها كانت ناجحة للغاية في ميدان الضربات الصاروخية في توجيه الضربات مع تجنب التعرض للانتقام خلال الأشهر الستة الماضية.

كما يجب أن نتوقع أيضاً أن تعمد إيران إلى تسريع برنامجها النووي بشكل كبير. فمنذ أن انسحبت إدارة ترامب من الاتفاق النووي الإيراني في أيار (مايو) 2018، كانت إيران ملتزمة بضبط النفس تماماً في ردها النووي. وبعد عام من بقائها في الصفقة، شرعت إيران في أيار (مايو) 2019 في انتهاك الاتفاقية بشكل تدريجي من خلال اتخاذ خطوات صغيرة كل 60 يوماً. وسوف تنتهي نافذة الـ60 يوما التالية في الأسبوع المقبل، ومن الصعب تخيل أن تلتزم إيران بضبط النفس في أعقاب وفاة سليماني. وسوف تستأنف، على الأقل، إيران تخصيب اليورانيوم إلى درجة 19.75 في المائة، وهي خطوة مهمة نحو تصنيع اليورانيوم المستخدم في صنع الأسلحة. وقد هددت طهران مؤخراً بالذهاب أبعد من ذلك بالخروج من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية أو طرد المفتشين النوويين. وستكون هذه خطوات خطيرة للغاية، وكان معظم المحللين يعتقدون حتى هذا الأسبوع بأن طهران لن تتخذها على الأرجح. لكنها ربما تكون قد أصبحت الآن مطروحة على الطاولة.

ربما يكون أكثر ما يمكن أن تفعله إيران استفزازاً هو شن هجوم إرهابي على الوطن الأميركي نفسه، أو محاولة قتل مسؤول أميركي رفيع من مكانة سليماني. وسيكون مثل هذا العمل أكثر تحدياً وصعوبة على الانسحاب إلى جانب الطريق بالنسبة لإيران من الهجوم على المصالح الأميركية أو الأفراد الأميركيين في الخارج، لكن إيران قد تعتبره عملاً متناسباً مع ما تعرضت له. وكانت آخر مرة عُرفَ فيها أن إيران حاولت تنفيذ هجوم في الولايات المتحدة في العام 2011، عندما أحبطت أجهزة إنفاذ القانون والمخابرات الأميركية مؤامرة لاغتيال السفير السعودي في واشنطن بتفجير مطعم. وفي تلك الحالة، تم اكتشاف المؤامرة في وقت مبكر وتم إحباطها بسهولة بسبب قلة الاحترافية الإيرانية. ويقترح ذلك الفصل أن إيران تكون أقل قدرة خارج الشرق الأوسط مما هي في داخله، وهو تقييم تدعمه محاولات التفجير الإيرانية الفاشلة في الدنمارك وفرنسا هذا العام. ولذلك، في حين أن إيران قد تحاول شن هجوم داخل الولايات المتحدة، فإنها سوف تحتاج بالتأكيد إلى الحظ حتى تنجح.

إذا كانت إدارة ترامب ذكية، فإنها ستفعل كل ما في وسعها لتحصين المنشآت الأميركية وحماية الأميركيين بينما تستوعب بعض الضربات الحتمية القادمة. كما يجب عليها أن تتواصل مع إيران من خلال شركاء الولايات المتحدة الذين تربطهم علاقات جيدة مع ذلك البلد، مثل سلطنة عُمان، لمحاولة نزع التصعيد مع تحديد خطوط حمراء واضحة على انفراد لتجنب سوء تقدير إيراني. وأخيراً، يجب أن يكون ترامب راضياً بإعلان النصر والتباهي بأنها كانت له اليد العليا على إيران من خلال قتل سليماني -وليس القيام بمزيد من الأعمال العسكرية. ولكن، يبدو هذا النوع من ضبط النفس متعارضاً مع طبيعة ترامب ذاتها. وحتى لو أظهر ضبط النفس غير المعتاد في شخصيته في الأسابيع المقبلة، فإن الرغبة في الانتقام في إيران، والزخم السياسي الذي شرعت تلك الرغبة في توليده مُسبقاً، قد تدفع الولايات المتحدة وإيران إلى صراع كبير.

*مدير برنامج أمن الشرق الأوسط في مركز الأمن الأميركي الجديد. شغل سابقا منصب رئيس فريق إيران في مكتب وكيل وزارة الدفاع لشؤون السياسة.

*نشر هذا التحليل تحت عنوان: Will Iran’s Response to the Soleimani Strike Lead to War?: What Tehran Is Likely to Do Next