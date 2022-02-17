هل سيتعرض الأردن لزلزال مدمر؟

عماد العجلوني- شهد الأردن خلال الفترة الماضية العديد من الهزات الأرضية شعر بها سكان شمال المملكة ولم تحدث أي أضرار بالممتلكات والأرواح.

خبراء درسوا هذه الهزات الأرضية وسط مخاوف من المواطنين من حدوث زلزال مدمر وأوضحوا حيثيات هذه الزلازل.

مدير مرصد الزلازل الأردني المهندس غسان سويدان قال لـ”الغد” إنه في العام 1837 حدث زلزال على أطراف مدينة صفد الفلسطينية وفي العام 1927 حدث أيضا زلزال مدمر في منطقة دامية في غور الأردن الذي أدى إلى وقوع العشرات من الضحايا.

وأوضح أن تزايد الحديث عن الزلازل والهزات والمخاوف من زلزال مدمر كلام غير دقيق حيث أن العلماء لم يتوصلوا لغاية اللحظة إلى تقنية تستطيع أن تتنبأ بالزلازل المستقبلية.

وشدد على أنه لا يوجد إثباتات علمية حول تعرض الأردن لزلزال مدمر كل 100 عام حيث يقوم المرصد بدراسة التكرار الزلزالي في مناطق معنية تشهد حركات في باطن الأردن لتكوين مشهد واضح لأسباب حدوثها.