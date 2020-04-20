هل سيستفيد الأردن من انهيار الخام الأمريكي؟ (فيديو)

حمزة دعنا

عمان- شرح الخبير النفطي فهد الفايز عن مدى تأثر الأردن بانهيار خام النفط الأمريكي وهل يمكن الاستفادة من ذلك؟.

وأكد الفايز على عدم استفادة الأردن من الانهيار، معللاً ذلك باعتماد الحكومة على سعر البرنت العالمي وذلك للتكاليف الباهظة من نقل الخام الأمريكي.

وبحسب مرجعيات نفطية عالمية فيتمثل الفرق الرئيس بين نفط خام برنت وغرب تكساس في أن خام برنت ينبع من حقول النفط في بحر الشمال بين جزر شيتلاند والنرويج بينما يتم الحصول على غرب تكساس الوسيط من حقول النفط الأمريكية ولا سيما في تكساس ولويزيانا وشمال داكوتا،

ويعتبر كلًا من نفط خام برنت وغرب تكساس خفيفان وحلوان، مما يجعلهما مثاليين للتكرير في البنزين، إلا أن خام برنت أكثر انتشارًا ويتم تسعير معظم النفط باستخدامه كمعيار يشبه ثلثي جميع أسعار النفط.

ويتم إنتاج خام برنت بالقرب من البحر، وبالتالي فإن تكاليف النقل أقل بكثير، في المقابل يتم إنتاج خام غرب تكساس في المناطق غير الساحلية، مما يجعل تكاليف النقل أكثر تكلفة.

ودفعت زيادة إنتاج خام غرب تكساس العديد من التجار إلى اعتباره معيارًا مهمًا للتسعير مقابل برنت إن لم يكن قريبًا من إجمالي إنتاج الأخير، وتتحكم منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” في معظم عمليات إنتاج وتوزيع خام برنت وغالبًا ما تملي التكاليف على موردي النفط فحسب بل على البلدان أيضًا.