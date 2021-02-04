هل قمت بالبحث عن الأعراض التي تعانيها عبر الإنترنت؟!

الدكتورة راية حجازي*

عمان- تشير نتائج الإحصاءات إلى أن 8 من كل 10 أشخاص قاموا بالبحث عن سبب الأعراض التي يعانونها عبر الإنترنت ومحرك “جوجل” للبحث.

البحث عن الأعراض المرضية على صفحات الإنترنت قد يؤدي لحالات من الهلع والتوتر لدى المريض، والاقتناع التام بأنه يعاني من مرض خطير كالسرطان وغيره.

يوجد الآن تشخيص طبي لهذه الحالة حينما يدمن الشخص على البحث والتشخيص الذاتي للأمراض، وهذا ما يسمى بـ”Cyberchondriasis” أو “وهم المرض باستخدام الانترنت”.

الأمثلة كثيرة ولا تنتهي كالبحث عن أسباب التعب أو الصداع، فالنتائج قد تكون صادمة مثل السرطان أو أورام الدماغ والقائمة تطول.

لذلك ننصح المرضى الأعزاء بعدم الاعتماد على الانترنت للتشخيص لأكثر من سبب:

أولا: العديد من المحتوى الطبي على الانترنت لم يتم تدوينه من الأطباء أو المتخصصين في هذا المجال مثل موقع “Wikipedia”.

ثانيا: حتى المحتوى الطبي قد لا يعبر بالضرورة عن النسب الصحيحة لاحتمال كل مرض، فتكتب أسباب التعب مثلا كلها، فيهيأ للمريض أن كلها لها الاحتمال نفسه، إلا أن معظم حالات التعب لا يكون سببها خطيرا، فقد تكون نتيجة إرهاق وعدم ممارسة الرياضة مثلا.

ثالثا: حتى الآن لا يوجد شيء في العالم يحل محل الطبيب ونظرته السريرية لحالة المريض؛ حيث إن خبرة الطبيب لا يمكن استبدالها بحاسوب أو انترنت أو حتى روبوت متطور.

رابعا: الخوف والهلع عند قراءة الأمراض وأعراضها قد يؤذي المريض بشكل أكبر من العرض نفسه؛ حيث إن الضغوط النفسية لها أثر كبير وتزيد من الأمراض كالضغط، السكري، الصدفية، حب الشباب وغيرها الكثير.

خامسا: القراءة على الانترنت بشكل عشوائي عن الأمراض وتبادل الفيديوهات والمعلومات الصحية غير الصحيحة يضر بمصلحة المريض والمجتمع ككل؛ حيث إن الثقافة الصحية السليمة تعد الخطوة الأولى لرفع مستوى الصحة العامة للمجتمع.

لذلك ننصح بمراجعة الطبيب المتخصص عند استمرار أعراض معينة، والحرص على الثقافة الصحية السليمة بمتابعة الصفحات والمواقع المفيدة التابعة للأطباء أو وزارة الصحة.

*اختصاصية الجلدية والليزر والتجميل الطبي