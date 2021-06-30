هل كان البحر المتوسط في بال جو بايدن عند لقائه بوتين؟

آنا بورشفسكايا – (19 فورتي فايف) 21/6/2021

على الرغم من عدم عقد مؤتمر صحفي مشترك بين الرئيسين بايدن وبوتين في اجتماعهما في 16 حزيران (يونيو)، إلّا أن اللقاء كان بمثابة مكافأة لبوتين بعد الرد الصامت على سلسلة من الاختراقات السيبرانية الروسية والأعمال العدائية على أيدي وكلاء الكرملين في ظل تنامي القمع المحلي في روسيا. ويشير هدف بايدن المتمثل في إقامة “علاقات مستقرة وقابلة للتنبؤ” مع روسيا، ورغبته في التمكن من تركيز طاقة أكبر على الصين، إلى أنه يسئ فهم الكرملين وحساباته الاستراتيجية.