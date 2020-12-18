هل كشف “كورونا” “هشاشة” علاقات زوجية لم تصمد بوجه الصعاب؟

مجد جابر

عمان – كشفت أزمة “كورونا” عن “علاقات زوجية هشة”، لم تقف صامدة أمام تحديات كبيرة فُرضت على التفاصيل الحياتية كافة، وغيرت من مجرياتها. تضاعف حجم المسؤوليات المتراكمة على عاتق الأزواج منذ بدء الجائحة في آذار (مارس) الماضي؛ إذ تراجعت الأوضاع الاقتصادية لكثير من الأسر، وطال ذلك الأفراد الذين فقدوا الوظيفة، أو تدنت أجورهم.

شروط جديدة وأعباء فُرضت على الحياة الزوجية، زادت من حدة الخلافات، مع غياب القدرة على التحمل والصبر، بالرغم من أن الزواج الواعي والمبني على أسس متينة وصلبة، وفق متخصصين، ينبغي أن يكون قويا ومنيعا في وجه الأزمات لحين العبور الى بر الأمان، غير أن هنالك حالات عديدة أثبتت ضعفها و”هشاشتها”، عند أول خلاف أو تغيرات تطرأ على مجرى الحياة الطبيعية.

وفي ذلك، يذهب الاستشاري الأسري ورئيس جمعية العفاف الخيرية مفيد سرحان، الى أن جائحة “كورونا” وما صاحبه من إجراءات بهدف الحد من انتشار الوباء ومنها توقف العمل وفرض حظر تجول شامل وجزئي ومنع التجمعات، كل ذلك كانت له آثار على مختلف القطاعات والجوانب الحياتية.

آثار الجائحة الاجتماعية والأسرية كانت كبيرة نظراً لتأثر العلاقات بالعوامل الاقتصادية والنفسية وأثر التعليم عن بعد وغيره، وهي جوانب ربما تحتاج إلى وقت أطول لتقييم آثارها الحقيقية على الجميع.

غير أن استقراء الواقع من خلال المشاهدات ومتابعات المؤسسات المتخصصة، يؤكد أن الأثر الاجتماعي عموماً والعلاقات الأسرية خصوصاً، كانت باتجاهين إيجابي وسلبي، وهذه طبيعة الأمور الاجتماعية فهي لا تحكمها نظريات محددة واتجاهات معينة وتعتمد طبيعة وحجم الآثار على الأشخاص وتربيتهم والبيئة المحيطة ودرجة الوعي لديهم وما يقدم لهم من خدمات توعوية واستشارية مساندة.

كما أن هناك فئة من الناس تدرك أن طبيعة الحياة متقلبة، وتهيئ نفسها لكل الظروف، وتعتبر الظروف الاستثنائية والصعبة، فرصة جديدة لاكتساب خبرات ومهارات، مثل الصبر والتحمل واستيعاب الآخرين وتوجيههم، وهذه النفسية تجعل من الشخص قادراً على التأثير الإيجابي على أسرته ومحيطه.

كثير من الأسر، وبسبب زيادة فترات اجتماعها، وجدت في ذلك فرصة للمراجعة وتقييم العلاقات والوقوف على مواطن الخلل سواء في العلاقات بين الزوجين أو مع الأبناء؛ إذ إن التقارب وزيادة مساحة الحوار يجعلان الأشخاص أكثر معرفة ببعضهم بعضا وأكثر فهماً لنفسية كل منهم للآخر وأكثر إلماماً بحاجاته.

ووفق سرحان، فإن صعوبات الحياة واحتياجاتها تتطلب من الطرفين في العلاقة التعاون، وأن العلاقة الصحيحة بينهما تقوم على تكامل الأدوار لا على التنافس والصراع، فالأسرة هي الملاذ الآمن لجميع أفرادها والحصن المنيع ينبغي إعطاؤه أهمية أكبر في سبيل المحافظة عليه، إذ إن الخلافات الزوجية ستنعكس سلباً على تربية الأبناء.

ويبين أن إدراك كثير من الأزواج أن تحقيق أهداف الأسرة السامية من استقرار ومودة وسكينة وطمأنينة ورحمة يتطلب التسامي عن أي خلافات، وأنهم بالحوار والحكمة قادرون على تجاوز الكثير من الخلافات.

وقد كانت هذه الظروف فرصة لكثير من الأسر لتجديد حياتها وإعطائها دافعية أكبر للانطلاق وتجاوز ما لديها من مشكلات، بل إن هذه الظروف أسهمت في لم شمل بعض الأسر. وفي المقابل، فإن الظروف الصعبة أثرت سلباً على آخرين وزادت من حجم المشكلات لديهم أو أدت بهم إلى الانفصال لأنهم يفتقدون مهارات أساسية في التعامل، والقدرة على فهم نفسية الآخر واعتماد الحوار منهج للحياة، إذ هنالك فجوة في طريقة التفكير وعدم القدرة على إدارة الخلافات وتضخيمها لدى البعض.

حل المشكلات فن ومهارة تبدأ من الإقرار بوجود مشكلة، وتقدير حجمها والبحث الجاد عن أسبابها ثم التعاون على إيجاد حلول مناسبة لها، كما أن الإرادة يجب أن تتوفر عند الجميع والإيمان بأهمية المحافظة على الأسرة.

وبحسب سرحان، لا بد من تأكيد إجراء دراسات علمية وأبحاث متخصصة لدراسة آثار الجائحة الاجتماعية والأسرية والوصول إلى توصيات محددة بعيداً عن التهويل أو التهوين واعتماد المنهج العلمي في البحث والدراسة والعمل على معالجة مسببات المشكلات.

إلى ذلك، قيام مؤسسات المجتمع المدني المعنية بالأسرة بدورها في التوعية والتوجيه وتقديم الاستشارات الأسرية للجميع، وأن تقوم وسائل الإعلام المختلفة بدورها في نشر النماذج الإيجابية، وهي كثيرة، لتكون قدوة حسنة للآخرين وزيادة الاهتمام بثقافة ما قبل الزواج لتوعية الشاب والفتيات إلى أهمية الأسرة وبنائها على أسس صحيحة وعدم التسرع في الاختيار.

في حين يذهب الاختصاصي النفسي والتربوي الدكتور موسى مطارنة، الى أن “كورونا” والحظر، أفرزا أشكالا جديدة من العلاقات، وذلك يختلف بحسب الوعي وتوفر مهارات إنجاح العلاقة، فهناك من هم قادرون على التكافل والتكيف ولديهم ما يمكنهم من تجاوز هذه الأزمة بطريقة إيجابية، وهنالك من يقوم بإسقاط كل شيء على الآخر ويؤزم الحالة ويفتقد لمهارة الحوار والتكيف، ما يؤدي الى الطلاق.

ويبين أن هذه الأزمة سببت حالة من الإشكاليات في الزواج وزيادة في نسبة الطلاق، إلا أن ذلك يكون في حالات “الزواج الهش” أكثر من الزواج المتين المبني على أسس ثابتة وواضحة.

ويشير إلى أن ردات الفعل المتسرعة، زادت من العنف وسببت شرخا في العلاقات، لذلك يجب أن يبنى الزواج من الأساس على قواعد متينة لمواجهة أي أزمات لاحقة، مبينا أن الضغط النفسي عانى منه الجميع بسبب الجائحة، ومن الطبيعي حدوث الخلافات والمشاكل، لكن يجب أن يتم تجاوزها واحتواؤها.

ويشير الى أنه على كل الأسر اعتماد استراتيجيات قادرة على مواجهة الأزمات، فالأسرة مؤسسة يجب على جميع أفرادها إدراك أدوارهم، حتى تكون مؤسسة ناجحة وسليمة، قادرة على إعداد جيل سليم ومعافى وقادر على تحمل الأزمات.