هل من يمتلك الأجسام المضادة لكورونا محصن؟.. الصحة تجيب

عمان – الغد -قال مساعد الأمين العام لشؤون الرعاية الصحية الدكتور غازي شركس إن أي شخص يمتلك أجسام مضادة لفيروس كورونا لا يعني ذلك أنه محصن ضد الفيروس ولا يمكن أن يقوم بنقل العدوى لغيره.

وأشار شركس خلال مقابلة مع برنامج يسعد صباحك اليوم الجمعة أن على الجميع الاستمرار بالالتزام لحين الوصول لتسطح المنحنى الوبائي عند أقل عدد ممكن من الاصابات الممكنة.

وأكد أن هناك انخفاض في كافة مؤشرات المنحنى الوبائي الخاص بفيروس كورونا، ولكن الشعار حالياً التفاؤل الحذر.

وأضاف أن هناك مصابون بفيروس كورونا لم تظهر عليهم أعراض، وهم غير مسجلين في وزارة الصحة.

ولفت إلى أن عدد الحالات المسجلة تنخفض، وفي حال استمر الالتزام سنصل في بداية العام إلى مؤشرات مريحة جداً.